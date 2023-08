Los denunciantes también piden la declaración de Carlos Onteiro, actual vice de Villarruel en el partido; del quilmeño Aníbal Lionti y de Guillermo Montenegro, secretario general del PD y tercer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, con una banca asegurada desde el 10 de diciembre. Fue el único al que Villarruel le garantizó su futuro y en LLA creen que es el verdadero motivo de tanto rencor.

Señalan que el más molesto y gestor de la denuncia es Juan Carlos Blumberg, quien tiene el control del PD en San Isidro y se acercó a los libertarios hace un año a través de Casal, que por entonces controlaba el partido provincial con Villarruel. "Blumberg le pidió a Javier ser candidato a gobernador y después encabezar la lista de diputados, pero cada vez que compitió le fue mal. No le íbamos a dar ese lugar", explican.

Ni bien fue desplazado, Blumberg, un activista de la seguridad que se hizo conocido en 2004, tras el secuestro y muerte de su hijo Axel, difundió un video de un plenario del PD en San Isidro en el que acusa a Milei de pactar las listas con Sergio Massa. "Nos cogieron a todos", fue su expresión.

La pelea de Villarruel con sus examigos del PD no fue gratis: Casal le había refaccionado una oficina en el centro porteño para armar el búnker, que luego no pudo utilizarse. Milei no tuvo otra opción que seguir las reuniones desde su local lindero al Luna Park, que esta vez no será sede para esperar los resultados. Eligieron el Hotel Libertador, en avenida Córdoba.

La carta falsa

A través de un post que linkeó una nota del portal DataDiario, Milei denunció este martes que en Lanús aparecieron cartas con su firma para pedir que los libertarios locales voten a Grindetti y a Kravetz.

Según ese artículo, que el precandidato presidencial dio por válido, en la falsa misiva figura diciendo estar "convencido de los cambios profundos que han realizado en Lanús" y solicita que el voto sea "Javier Milei presidente-Néstor Grindetti Gobernador-Diego Kravetz".

Todo mal

La denuncia fue un episodio más de la ruptura del vínculo entre Milei y Bullrich, luego de un año de negociaciones para compartir un espacio electoral. La exministra lo quería en Juntos por el Cambio, pero el libertario le propuso armar un frente propio y unificar al electorado de derecha. "Ganábamos en primera vuelta", se lamentan sus armadores.

Las tensiones comenzaron con las acusaciones de una infiltración de Massa en LLA, repetida por supuestos libertarios locales que buscaban al diputado en las caminatas para reprocharle haber quedado fuera de las listas.

Milei culpa a Bullrich por esos episodios y le adjudica dos más: la denuncia por supuesta venta de candidaturas radicada en la fiscalía de Ramiro González y el escrache que sufrió a la salida del acto del 29 aniversario del atentado a la AMIA. Suficiente para no volver a hablarse.