Javier Milei habló de "milagro económico", calificó de "patriota" a Toto Caputo y culpó del ajuste al "infierno" que heredó

"Para nosotros, el déficit fiscal cero no es marketing, es un mandamiento: nunca vamos a aumentar el gasto por eso. Cada peso que sobre, sera devuelto a los agentinos a partir de la reducción de impuestos", remarcó Milei y añadió: "Si el Estado no gasta más de lo que recauda y no recurre a la emisión, no hay inflación. No es magia".