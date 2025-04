Interna en La Libertad Avanza: Lourdes Arrieta se sumó al espacio del mayor enemigo de Karina Milei

Los festejos por la primera semana de medidas económicas no alcanzaron para contener la interna de La Libertad Avanza : la diputada Lourdes Arrieta , quien abandonó la bancada oficialista el año pasado, se sumó a Transformación, el espacio del legislador porteño Eugenio Casielles , principal detractor de Karina Milei .

Desde ese momento el voto de la mendocina es codiciado en el Congreso y Javier Milei no siempre la tiene de su lado: hace diez días fue clave para avalar la interpelación a funcionarios y la creación de una comisión investigadora por el caso $Libra.

La ruptura fundacional de La Libertad Avanza

Casielles protagonizó en noviembre una de las primeras rupturas públicas de La Libertad Avanza por la tensión que genera Karina Milei con quienes no reconocen su jefatura y la puentean con Milei. Fue el mismo caso que Ramiro Marra, quien fuera coequiper del líder Transformación en la Legislatura porteña, donde el 18 de mayo buscará renovar su banca con una fuerza propia.

Marra y Casielles pusieron la piedra fundadora de La Libertad Avanza en 2021. Ambos convencieron a Milei de sumarse a la política y ese año celebraron en el Luna Park que ganara su banca de diputado nacional junto a Victoria Villarruel. La campaña dejó heridas en la relación de ambos con Karina que nunca cicatrizaron.

A diferencia del operador de Bolsa, Casielles rompió relación para siempre con la secretaria general y no ocultó sus diferencias, con declaraciones que hacen imposible que retorne el vínculo. Tanto es así que, en febrero, en una entrevista, el legislador no descartó que Karina pudiera estar involucrada con las presuntas estafas denunciadas por el caso $Libra.

“Que haya tenido seis visitas de esta gente y no haya dicho qué pasó en esas reuniones me cubre de una duda de su transparencia”, le dijo Casielles a AM 750. También cuestionó medidas del Gobierno, como el DNU para avalar el nuevo endeudamiento con el FMI.

En el acto de lanzamiento de Transformación, en La Matanza, hace diez días, Casielles, quien ese día anunció que tiene dirigencia propia en Mendoza y Jujuy, fue más duro con la gestión de Milei. “Traicionó gran parte de los principios que decía defender como la libertad, la transparencia y la lucha contra la casta, que son para mí valores inclaudicables”, acusó al Presidente.

Más antiKarinas

Si bien por ahora Arrieta funciona como monobloque, el plan de Casielles, que tiene mandato hasta 2027 como legislador porteño, es ampliarlo con nuevas figuras de La Libertad Avanza que quieran dar un paso al costado y buscar juego propio. Enfrentada a Menem, Marcela Pagano tiene todas las fichas para sumarse, pero por ahora prefiere sostenerse en la bancada oficialista y con agenda propia.

Transformación puede ser un refugio de Rocío Bonacci, quien supo jugar en tándem con Pagano y Arrieta en algunas votaciones, pero al igual que la periodista, prefiere no sacar los pies del plato. Las quejas de la rosarina compartidas por varios de sus pares: llegó con un partido propio (Unite), que ya no es necesario para Milei por la inscripción de La Libertad Avanza como sello electoral. Casielles conoce de esas historias porque en 2023 fue desplazado del armado nacional y quedó en contacto con los heridos del cierre de listas, a los que ahora se suman quienes no tienen destino en el espacio. Es una lista larga.

La expectativa del legislador porteño es además contener a figuras del bloque PRO que pudieran sentirse incómodas con el perfil oficialista que tiene la bancada, alejada de la confrontación del partido amarillo en la Ciudad. Además de Silvia Lospennato, candidata a legisladora porteña, una de las referentes de Macri en el bloque es la diputada por la Ciudad Daiana Molero. En cada reunión, se cruza con el sector identificado con Patricia Bullrich.

Casielles, además, mantiene una relación cercana con el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y quedó muy enfrentado a la líder de LLA en la Ciudad, la legisladora porteña Pilar Ramírez, quien está a cargo de la campaña del portavoz presidencial Manuel Adorni.

"Hoy el kirchnerismo puede ganar CABA por culpa de Pilar Ramírez, que dividió a La Libertad Avanza y después se peleó con el PRO. Si hoy todo estuviera unido, este bloque sacaría 70 puntos", dijo el líder de Transformación en una entrevista con El Presto, un influencer libertario enfrentado a Milei. Fue una de sus tantas declaraciones contra Karina Milei. Su enemiga.