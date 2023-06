Tal vez por preocupación –o por desesperación–, el alcalde y sus aliados y aliadas les abren entonces la puerta a los halcones al tratar de forzar fichajes como el del gobernador cordobés y del libertario José Luis Espert . Esto último es una curiosidad: las ideas de este y de Milei no son tan diferentes y ambos, de hecho, fueron aliados hasta antes de ayer, pero el ala blanda de JxC no tiene drama en abrirse al primero, mientras que rechaza al segundo…

Costos y beneficios

La puja está tan apretada que el alcalde porteño desata una crisis de esta envergadura en busca del puñadito de sufragios que podrían hacer toda la diferencia. Según encuestas, Espert podría –en tanto precandidato presidencial– escamotearle 1,5 puntos porcentuales de voluntades ultras a Bullrich, mientras que Schiaretti –quien bajaría su postulación a cambio de un rol central en el armado– traería consigo 2 puntos centristas. Por caer dentro de los márgenes de error muestral, ambas intenciones de voto bien podrían en verdad equivaler a cero. Esto, claro, podría ser una ironía, pero también una defendible posibilidad estadística.

Si las empanadas son tres, no hay que olvidar a otra víctima de ese conflicto ajeno, Margarita Stolbizer, quien se molestó con Rodríguez Larreta por no haber podido cumplir la palabra empeñada y por haberla metido en la lista de espera. "Yo entendí que ya estábamos en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio", se quejó.

Milei mira, se frota las manos y espera.

Inquietante impasse

¿Es posible que JxC estalle de modo formal antes de la fecha límite para la inscripción de alianzas del miércoles 14? Sería insólito y Gerardo Morales, ladero de Larreta, salió a afirmar que "no hay riesgo de ruptura". Si él lo dice… En todo caso, que tenga cuidado porque Bullrich dijo que "una bomba explotó en Juntos por el Cambio" y, que se sepa, las bombas destruyen.

image.png

Así las cosas, la reunión de la Mesa Nacional de JxC resultó un fiasco total. Sintéticamente, en la agenda figuraba el tratamiento del ingreso de Espert, pero el expediente Schiaretti se impuso de hecho y, al no haber acuerdo ni para una cosa ni la otra, se pasó a un piadoso "cuarto intermedio" que no hace más que prolongar la crisis existencial.

Montado en el éxito del antiperonismo en los comicios municipales de Córdoba, el candidato a gobernador Luis Juez se subió a un auto para plantear su queja y su amenaza de salida de la alianza, argumentando –no sin razón– que le resultaría abstruso pedir el voto del electorado provincial contra alguien a quien ha combatido largamente y que ahora se convertiría en un aliado nacional.

1685993120230605659.jpg

El impasse se concretó tras las divergencias que mostraron de inmediato los partidos representados en la Mesa. El titular de la UCR –Morales–, el de la Coalición Cívica –Maximiliano Ferraro– y el del Peronismo Republicano –Miguel Ángel Pichetto– decían sí a Espert y a Schiaretti, mientras que el del PRO –el bullrichista Federico Angelini– le dijo sí al primero, pero con la condición de que no sea parte de la PASO presidencial, se sobreentiende que para no atomizar voto potencialmente bullrichista. Cuando se le pidió certificación de que esa era la postura orgánica del partido amarillo y no una simplemente personal, no pudo exhibir nada, lo que traslada en teoría la cuestión al Consejo Federal que reúne a las autoridades de las 24 provincias y las nacionales, instancia en la que Rodríguez Larreta se siente fuerte. La cuestión es si esa supuesta mayoría podría imponerse antes del 14-J sin desencadenar un cisma.

Un detalle: la UCR cordobesa se expidió categóricamente en contra de los arrumacos con Schiaretti, lo que lleva a cuestionar también en nombre de qué porción del radicalismo habla Morales.

unnamed.png

Formalidades aparte…

El fondo del asunto responde a los intereses de los proyectos personales –y, ojo, también políticos– de Bullrich y Larreta. Ese es el nudo del conflicto.

La primera preguntó "¿quiénes son Rodríguez Larreta y Morales para decidir quién entra y quién no entra a Juntos por el Cambio?". El segundo denunció que esa pelea le regaló en el último tiempo diez puntos de intención de voto a Milei y que el tamiz para ampliar la coalición no puede ser lo que "es funcional a la candidatura de Patricia Bullrich o no”, a quien trató de "soberbia".

Elisa Carrió, por su parte, contó su último hallazgo: Mauricio Macri tiene “un lado oscuro" y patea en contra.

Más oblicuo, pero disparando también en dirección de Macri, Larreta se mostró con Pichetto, recordó que el exmandatario sumó a este nada menos que a su fórmula poco antes de las elecciones de 2019 y se preguntó por qué no cabe hacer lo propio hoy con Schiaretti, quien podría asegurar la mayoría en el Congreso.

Mientras, Macri activó en la noche del lunes un Zoom de emergencia con su protegida, Angelini y otros referentes de la facción dura, preludio de un viaje a Córdoba que este martes ya se empezó a convertir en una señal fuerte de apoyo a Juez y de veto a Schiaretti.