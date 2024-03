Horacio Rodríguez Larreta: "No estoy de acuerdo con entregarle el PRO a Javier Milei"

El exjefe de Gobierno porteño dijo que no está de acuerdo en "entregarle el PRO a Milei, sea quien sea el que conduce el partido". "Creo y defiendo a fondo los valores constitutivos del PRO”, remarcó en una entrevista a Clarín, donde también recordó los orígenes del partido amarillo: "Cuando lo creamos, era un partido para cambiar la Argentina sumando gente con vocación pública, que venía del peronismo, del radicalismo, de los partidos de centro”. “El PRO no apoya populismos, ni de izquierda ni de derecha, no tiene nada que ver con proyectos mesiánicos, con posiciones extremas”, continuó.