Horacio Rodríguez Larreta no mantendrá la Boleta Única Electrónica en octubre.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta , decidió no utilizar el sistema de Boleta Única Electrónica (BUE) para las elecciones concurrentes de octubre en las que, según pudo reconstruir Letra P , se votaría con la tradicional boleta de papel, pero con el mismo formato que en las PASO: dos urnas diferentes, una local y otra nacional. De esta forma, el alcalde busca beneficiar a Jorge Macri , el candidato de Juntos por el Cambio (JxC) a sucederlo, evitando el arrastre que podría tener el aspirante presidencial Javier Milei en beneficio de su referente porteño, Ramiro Marra .

El anuncio fue realizado este viernes por el Instituto de Gestión Electoral (IGE) después de que la jueza federal con competencia nacional, María Romilda Servini , le enviara una carta a la Cámara Nacional Electoral. En el escrito, la magistrada se quejó formalmente de las demoras que ocasionó votar con la BUE en la Ciudad el domingo último. En la misiva, Servini dio por terminado el acuerdo para usar ese sistema de sufragio y le ordenó al Ejecutivo porteño que encontrara una forma de emitir el voto que no le complicara la vida a la sociedad .

"El IGE ratifica su vocación de trabajar junto a las autoridades judiciales para reconfigurar el sistema de votación para elegir Jefe/a de Gobierno, legisladores/as y miembros de las Juntas Comunales el próximo 22 de octubre", sostiene el comunicado del organismo difundido en la tarde del viernes, en el que defendió la BUE y sostuvo que los inconvenientes no estuvieron ni cerca del 30% de las máquinas que alegó la magistrada.

La decisión coincide con el malestar público de Jorge Macri por el uso de la BUE durante las PASO . "Podría ser el mismo día todo en papel. Podría ser el mismo día todo en papel con boletas separadas, que era una opción de la concurrente que yo la planteé en su momento y que nos hubiera evitado parte de los problemas. Se tarda por ahí un poquito, pero no se te cuelga la máquina. El papel tiene esa ventaja. No es una máquina que se cuelga", manifestó el candidato esta semana.

Tras derrotar al senador radical Martín Lousteau en la interna porteña de JxC, Jorge Macri se puso como objetivo central ganar en primera vuelta en octubre, por lo que analiza con detalle cada cifra de las PASO. En una primera lectura, según reconstruyó este portal, ratificó el planteo de Larreta de que los comicios concurrentes disminuirían las chances de Marra, el candidato de Milei. El candidato presidencial libertario cosechó en la Ciudad 17 puntos, cuatro más que el legislador que quiere ser jefe de Gobierno porteño. "Horacio hizo concurrentes las elecciones por su acuerdo con Lousteau, pero las justificó como una forma de complicar a los liberales y no se equivocó", sostuvo uno de los estrategas del candidato a jefe de Gobierno.

#Elecciones2023 La ciudad de Buenos Aires decidió que no se votará con boleta electrónica en octubre

Tras los reclamos de la Justicia y las demoras que se produjeron en las escuelas el 13A, el gobierno del PRO dio marcha atrás y volvió al papel



En la Ciudad afirman que el malestar de la jueza Servini con la concurrencia de las elecciones motivó que avanzara rápido y fuerte contra el sistema. No obstante, tienen claras dos cuestiones. La primera es que el cambio de sistema no generará una mayor velocidad en la votación, ya que el problema, según sus cálculos, estuvo en la utilización de dos urnas. Ese punto no se modificará en octubre.

La segunda es que el enojo por las demoras le restó votos a Larreta. Jorge Macri no quiere que eso vuelva a suceder y afecte sus chances de ganar en primera vuelta. De ahí la decisión de no enfrentarse a la jueza Servini con la medida. La negociación para dar de baja la BUE sucedió en momentos en los que el jefe de Gobierno y el candidato a sucederlo tendieron puentes no sólo para revisar el sistema de sufragio sino para empezar a definir la figura, posiblemente una mujer, que lo acompañará en la fórmula y posibles cambios en el Ejecutivo porteño.