De todos modos, el mandatario también habló sobre el inicio del tratamiento en el Congreso de la ley ómnibus y el mega DNU y le puso límites a los intentos de abrir un diálogo amplio con la oposición para modificar aspectos polémicos y que generan resistencia de ambas iniciativas: “Nosotros no negociamos nada, sólo aceptamos sugerencias para mejorar”, aclaró en declaraciones radiales.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNachoTorresCH%2Fstatus%2F1743307091324829745&partner=&hide_thread=false HICIMOS ESCUCHAR LA VOZ DE CHUBUT Y DE LA PATAGONIA



Con diálogo y una agenda de trabajo conjunta, logramos que el Gobierno considere las sugerencias de Chubut y las provincias patagónicas y revea las modificaciones en el sector pesquero planteadas por la Ley Ómnibus.



Para… pic.twitter.com/XXgJQxBEff — Nacho Torres (@NachoTorresCH) January 5, 2024

Durante la reunión de este lunes, que tuvo lugar en el salón de los escudos de Casa Rosada, también participaron el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, Fernando Vilella; el secretario de Interior, Lisandro Catalán, por ahora un funcionario con escasa participación en la agenda presidencial; y el subsecretario de Combustibles e Hidrocarburos, Luis de Ridder.

En el caso de Santa Fe, acompañaron a la vicegobernadora el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, la secretaria Energía, Verónica Geese; la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada; y el subsecretario de Relaciones Institucionales, Juan Rodil; mientras que por el lado de Córdoba estuvieron el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Pedro Dellarossa; su par de Agricultura y Ganadería, Sergio Busso; y el secretario de Planificación Energética, Sergio Mansur.

En representación de Tucumán, asistieron el ministro de Obras y Servicios Públicos, Santiago Yanotti, y el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad. Por parte de Entre Ríos, dijeron presente el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; y la secretaria de Energía, Noelia Zapata; mientras que, de Jujuy, participó el secretario de Desarrollo Industrial y Comercial, Diego Suárez.

"La retención es un mal impuesto. La verdad que Argentina es el único país de la región y del mundo que tiene retenciones, por eso se naturaliza y se dice que el tipo de cambio resuelve los problemas. A nosotros es plata que se nos va de nuestras provincias y si bien queremos ser solidarios, los productores quieren ser solidarios, me parece que hay que plantear un tema y un escenario distinto, transitorio, y obviamente en las economías regionales no estamos absolutamente de acuerdo. Creo que hay que ir a un planteo de cero, no se entiende por qué alguna sí, otra no, bueno, eso es lo que vamos a discutir”, remarcó Bernaudo después de la reunión.