Grindetti afirmó que con Bullrich van a encontrar al candidato del PRO para Buenos Aires

El precandidato del PRO a la gobernación bonaerense, Néstor Grindetti , recorrió este miércoles el partido de Merlo, donde confirmó que junto a la titular del partido en uso de licencia Patricia Bullrich están buscando al "mejor bonaerense" para que sea quien represente a ese espacio. No obstante, reiteró que él "hace tiempo" que se está preparando para ser el mandatario del principal distrito electoral del país.

"No me preocupa el desdoblamiento en la provincia, no estoy de acuerdo en cambiar las reglas de juego a mitad del partido pero vamos a competir igual y es una oportunidad de demostrar quién conoce más la provincia de Buenos Aires", expresó el intendente de Avellaneda en uso de licencia durante su recorrida por zonas del oeste bonaerense.