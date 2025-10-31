Gobernadores con Milei: Francos recibió a Torres y Vidal para discutir las retenciones al petróleo

Gobernadores de la Patagonia y representantes del sector petrolero se reunieron con funcionarios nacionales.

Durante la reunión, en la que también participó el ministro de Economía, Luis Caputo , los gobernadores de Chubut y Santa Cruz plantearon la necesidad de reducir la carga fiscal sobre las cuencas maduras de la Cuenca del Golfo San Jorge , que llevan más de 100 años de explotación. “La aplicación de un 8% de retenciones agrava la situación del sector”, remarcó Torres.

El gobernador chubutense señaló que una rebaja de impuestos “no solo fortalecería las inversiones de las operadoras, sino que permitiría exportar más y generar más puestos de trabajo genuino”. Además, explicó que la provincia ya cumplió con su parte al bajar regalías y mejorar la productividad y reclamó al Gobierno “hacer su parte para garantizar la competitividad de una industria clave”.

El encuentro contó con la presencia del ministro de Hidrocarburos de Chubut, Federico Ponce ; el presidente de Petrominera Chubut S.A ., Héctor Millar ; el secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, el diputado Jorge Ávila ; y el secretario general del Sindicato de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral, José Lludgar . También asistió el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili , junto a representantes de distintas operadoras.

Según trascendió, las partes alcanzaron un principio de entendimiento para eliminar las retenciones de manera gradual, con el compromiso de que “cada dólar adicional se reinvierta para mantener la actividad y sostener los empleos”.

Participamos de la reunión con el ministro de Economía @LuisCaputoAR y el jefe de Gabinete @GAFrancosOk, junto al gobernador @NachoTorresCH, el gobernador de Santa Cruz @ClaudioVidalSer y los dirigentes sindicales Jorge Ávila, José Llugdar y Raúl Silva, para plantear con claridad… pic.twitter.com/wOujN2DCjK — Othar Macharashvili (@otharmach) October 31, 2025

Torres destacó que “es la primera vez que el gobierno nacional, una provincia, municipios de todos los colores partidarios y los gremios logramos un acuerdo de competitividad exitoso”. Subrayó además que la medida beneficiaría no solo a Chubut, sino a todo el país, al fomentar “más producción, más trabajo y más competitividad”.

Un gesto político antes de la reunión con Javier Milei

La reunión en la Casa Rosada se produjo en la antesala del encuentro que el presidente Milei mantuvo con los gobernadores para definir una agenda económica común. En ese contexto, el gesto político encabezado por Francos y Caputo fue interpretado como un intento de acercamiento y consenso con las provincias productoras de hidrocarburos.

Fuentes cercanas al Gabinete destacaron que el diálogo con los mandatarios patagónicos “abre una etapa de cooperación para potenciar la energía argentina como motor del desarrollo y la generación de divisas”.

El gobierno nacional, anticipan, continuará ajustando los detalles técnicos del acuerdo, mientras las provincias esperan que la reducción de retenciones se concrete de manera escalonada en los próximos meses, apuntando a revitalizar una industria que genera miles de empleos directos y sostiene la economía regional.