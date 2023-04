https://twitter.com/MinSeg/status/1645443115040251906 El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, se reunió con el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, para continuar avanzando en la articulación de las Fuerzas Federales en el municipio. pic.twitter.com/ghhTiHuq4e — Ministerio Seguridad (@MinSeg) April 10, 2023

"Sí, me invitaron. Y voy a ir, por supuesto. A todos lados donde me invitan, voy", aseguró Berni ante la consulta de este medio, aunque evitó anticipar qué postura llevará la provincia al cónclave. "La postura es receptiva. Necesitamos contar con la mayor cantidad de apoyo en una situación crítica que tenemos en materia de personal, que no es de ahora, es de cuando asumimos. Eso lo planteamos en una reunión que tuvimos junto al gobernador con el Presidente (Alberto Fernández) allá por 2020. Desde entonces esperamos esa respuesta tan ansiada".