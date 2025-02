Fractura en Unión por la Patria: un grupo rebelde amaga votar a favor de Ficha limpia y complica a CFK

Si bien el oficialismo auguraba desde diciembre que un sector de UP votaría contra las PASO, Martínez y el kirchnerismo buscaron unificar un criterio y provocaron una fractura mayor. Por ese desafío surgió el grupo rebelde, integrado por quienes acompañaron la fallida candidatura al PJ nacional de Ricardo Quintela , cuando intentó competir contra CFK .

La sesión de este jueves también revitalizó al dúo de gobernadores dialoguistas de UP: Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Raúl Jalil (Catamarca), que aportaron firmas para dictaminar la suspensión de las PASO y votos en el recinto. Juegan en pareja: elaboran dictámenes en común y miden las reacciones de sus pares de UP en el Congreso . Hace tres meses que habían comunicado que votarían en contra de las PASO. Las autoridades de bloque pidieron a los gobernadores que al menos no dejarán avanzar los dictámenes, pero un llamado de la Casa Rosada impidió ese compromiso.

El último bando díscolo que se mostró en las votaciones fue el eje Sergio Massa - Axel Kicillof , quienes ignoraron los deseos de CFK para al menos demorar la discusión de las PASO, expresados por sus laderos en las reuniones de bloque. Ya no tendrá sentido que bajen línea.

Unión por la Patria, dividido

La consecuencia de la sesión de este jueves es que la fractura del bloque, contrario a lo que se suponía, no se redujo a las PASO, sino que se repitió en la votación de juicio en ausencia. Fue la muestra de que nada será igual a partir de ahora. En 2024, sólo Zamora y Jalil se animaban a sacar los pies del plato, mientras que el resto de los sectores que cuestionaban alguna decisión prefería priorizar la unidad. Eran otros tiempos.

Sil, que no te ciegue el odio a @CFKArgentina , esto fue armado para comérselo a Uds! vos cuando saltas a la libertad avanza? O sos la última que apaga la luz?

Los cegó el odio y se los devoraron. Nos vemos en tu próximo nuevo partido.



— Florencia Carignano (@florcarignanook) February 7, 2025

El grupo rebelde, como se le llama, está en permanente construcción pero tomó fuerza con los ocho que apoyaron a Quintela en el PJ, entre ellos la exministra Victoria Tolosa Paz y el excanciller Santiago Cafiero. Ninguno tiene intención de favorecer a Javier Milei, pero los une la decisión de no ser conducidos por CFK y, menos aún, por su hijo Máximo Kirchner, quien el lunes, como relató Letra P, diseñó la estrategia para bloquear el proyecto de las PASO. Mario Manrique, Hugo Yasky y Leopoldo Moreau fueron sus intérpretes en la reunión. El titular del PJ bonaerense, además, es el jefe de la secretaria parlamentaria del bloque, Paula Penacca, encargada de fijar la agenda.

Ficha limpia podría marcar el mayor pico tensión en UP, porque algunos referentes de este grupo quieren votar a favor, incluso cuando dejaría sin chances de ser candidata a CFK. De mínima, podrían ausentarse en la sesión. El argumento es que el sistema funciona en sus provincias -como Chubut y Mendoza-, donde fue avalado por todas las fuerzas políticas. No le encuentran sentido al escrache en sus distritos por no acompañar un texto similar en el Congreso.

Massa-Kicillof

Como explicó Letra P, la fragmentación de UP tuvo como artífice a Massa, quien instruyó a su decena de representantes en UP a votar a favor de suspender las PASO. El excandidato presidencial sólo le permitió a su tropa cumplir con el compromiso de la bancada de no firmar los dictámenes ni dar cuórum, pero luego los obligó a pulsar el botón verde.

Desde las sombras, el exministro bloqueó una propuesta para que la bancada se una en la abstención, sólo respetada por gobernadores y algunos referentes sin tierra. "No podemos contradecir lo que hicimos en comisión", justificaron esa postura chaqueños, riojanos y pampeanos.

El Frente Renovador no lo entendió así: votaron a favor de suspender las PASO Micaela Morán, Marcela Passo, Ramiro Gutiérrez, Diego Giuliano, Mónica Litza, Sabrina Selva, Cecilia Moreau, Daniel Arroyo, Jorge Araujo Fernández y Pablo Yedlin. Para el oficialismo no fue una sorpresa: desde diciembre, contaban con el respaldo de Massa y el gran desafío era ablandar al PRO, lo que ocurrió a mediados de enero.

Hubo dos situaciones que llamaron la atención. Una es que este grupo también se haya desmarcado del oficialismo al apoyar juicio en ausencia. Fue la confirmación de que ya no se prestará a una escribanía interna en las votaciones. "Vamos a ir tema por tema", explican desde este sector. La otra postal que dejó el recinto es que estuvo ausente en las votaciones Daniel Gollán, el único diputado que responde a Kicillof.

O sea, el exministro de Salud bonaerense no acompañó la decisión de Máximo Kirchner de votar en contra de las PASO y del juicio en ausencia, una herramienta que siempre rechazó CFK. El gobernador sería uno de los favorecidos si no hay primarias, porque podría desdoblar sin problemas la elección provincial.

Massa pide que los comicios sean en noviembre. Juegan en pareja y se notó en enero, cuando tras la renuncia de Jorge D'Onofrio al ministerio de Transporte de la provincia, aquejado por denuncias de corrupción, Kicillof le respetó el cupo al tigrense y nombró a Martín Marinucci. El diálogo parece permanente y se extiende a temas legislativos.