AMIA: Diputados aprobó el juicio en ausencia con ayuda de Sergio Massa y el PJ anti-K

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Javier Milei que habilita el juicio en ausencia, una herramienta que podría ser utilizada para juzgar a los acusados de volar la sede de la Amia en 1994. El oficialismo tuvo respaldo de la oposición dialoguista y de un sector de UP, que votó dividido, como en la suspensión de las PASO.

El proyecto fue aprobado con 147 votos a favor y 68 negativos. UP colaboró con el grupo identificado con Sergio Massa, que aportó nueve votos -no se sumó Cecilia Moreau. También se desmarcaron de la conducción de la bancada rebeldes que amagan con romper y se enfrentan a la conducción de Cristina Fernández de Kirchner en el PJ. Fueron Eugenia Aianello, Jorge Neri Araujo Fernández, Liliana Paponet y Guillermo Snopek. Como explicó Letra P, esta diferencia también fue parte de la discusión de la bancada durante el mediodía y no se saldó.

El juicio en ausencia no es ni más ni menos que la posibilidad de realizar una audiencia sin los acusados, en caso de que no asistan y no hayan podido ser llevados por la fuerza, por no existir un tratado de extradición en el país que residen. La iniciativa permite que se implemente para las investigaciones de delitos que están incluidos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en la Convención Interamericana contra el Terrorismo.

Sería en casos de lesa humanidad, tortura y desaparición forzada de personal, proliferación de armas de destrucción masiva y terrorismo, definidos en el artículo 41 quinquies del Código Penal. Para resguardar el derecho a defensa, el acusado tendría 10 días después de la sentencia para pedir otro juicio, si demuestra que nunca fue notificado.

El futuro del caso AMIA De sancionarse el juicio en ausencia, la primera consecuencia es que podría juzgarse a las personas acusadas de volar la sede de la AMIA, quienes nunca se ajustaron al derecho argentino. "Hemos sufrido dos atentados tremendos y a quienes generaron estos delitos fue imposible detenerlos”, justificó el proyecto Laura Rodríguez Machado, del PRO, miembros informante del proyecto.

La cordobesa destacó que la iniciativa "tiene que ver también con la memoria del fiscal Alberto Nisman” y que "se podrá continuar con el juicio contra altos funcionarios del gobierno de Teherán, acusados de ser los autores intelectuales de los atentados. Irán siempre se negó a extraditar”. Como anunció Letra P, la diputada incorporó una cláusula transitoria que indica que la ley regirá en "aquellas jurisdicciones en las que aún no hubiera entrado en vigencia el Código Procesal Penal", que delega en los fiscales la instrucción de las causas, como ocurre en las justicias provinciales. El kirchnerismo lideró el rechazo al proyecto, a través de Rodolfo Tailhade, quien argumentó que el juicio en ausencia no garantiza el derecho a defensa. "Estamos frente a un instituto que vulnera de manera flagrante el orden constitucional-convencional de las garantías del proceso penal. No existe la defensa real efectiva en este proyecto, es una ficción lo que están planteando. Además, el Estatuto de Roma no admite el juicio en ausencia”, señaló el diputado. Debate final El proyecto tuvo el respaldo del PRO, los bloques radicales, Encuentro Federal y los partidos provinciales. Sólo hubo votos negativos de UP y la izquierda. En el peronismose registraron además siete abstenciones y 15 ausencias. La dupla del bloque Por Santa Cruz también se abstuvo. Un antecedente internacional de juicio en ausencia es el juicio en ausencia que se le realizó a Alfredo Astiz en Francia por el secuestro, tortura y desaparición de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet. La discusión duró tres horas y no hubo menciones al dictamen emitido en 2019, cuando luego no se alcanzó consenso para llevarlo al recinto, pese a que el kirchnerismo era minoría. Los intercambios se centraron en los atentados impunes contra el país. El diputado de Unión por la Patria Eduardo Valdés recordó que la Corte Suprema nunca resolvió la causa por la explosión en la Embajada de Israel y mencionó declaraciones de embajadores de ese país sobre los responsables. “Siento que este proyecto se usó como una excusa para dar una respuesta a los atentados, pero la respuesta ya la tiene el mundo. De lo que se trata es que tengamos la voluntad No hagamos nosotros sustitución de la responsabilidad que tiene la Justicia”, sostuvo Valdés. Respondió Santiago Santurio de La Libertad Avanza. “Se resguarda el derecho de defensa y el acusado tiene la posibilidad de apelar si hay una condena. De lo único que se lo priva es de lo que él mismo voluntariamente renunció: la presencia del juicio que se le hace, con lo cual no se altera ninguna garantía”, cerró el debate.

