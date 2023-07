Raverta, contra Montenegro: "Mar del Plata es una ciudad en pausa y abandonada"

“Asistimos diariamente a una gestión sin soluciones. Mar del Plata es una ciudad en pausa y abandonada por el municipio”. El misil es de Fernanda Raverta , precandidata de Unión por la Patria (UP) a intendenta de General Pueyrredón, y el destinatario, el jefe comunal y próximo rival en las PASO del 13 de agosto: Guillermo Montenegro .

En diálogo con Letra P , la titular de ANSES se refirió a los últimos períodos gobernados por el macrismo en Mar del Plata: primero, bajo la conducción del fallecido Carlos Arroyo (2015-2019) y luego con Montenegro. “Fueron ocho años de una ciudad pausada en términos de gestión local. Las obras del municipio no están y los problemas que había se empeoraron”, sostuvo y agregó que tuvo que “hacerse cargo la Provincia o la Nación de resolver las cosas como corresponde”.

Raverta se desmarcó del mote de “ciudad gorila” con el que algunos sectores señalan a La Feliz: “Cuando uno habla con los vecinos y vecinas de esta ciudad nadie se presenta como más gorila o menos gorila. Lo que se discute son programas de gobierno y no sólo cuando estamos en campaña”, destacó y argumentó con un dato: “En 2019 quedamos muy cerquita de gobernar esta ciudad; no la definiría de un color partidario u otro”. En aquella oportunidad, Montenegro (JxC) aventajó a Raverta (FdT) por poco más de dos puntos (40,23% a 37,91%). “En 2015, hubo una intención de cambiar el rumbo de quien gobernaba la ciudad. Mi desafío es mejorar la manera en que yo cuento lo que quiero hacer como intendenta y que más vecinos confíen en mi programa”, remarcó.

Previo al cierre de listas, Montenegro mantuvo la incertidumbre sobre su postulación a la reelección hasta las últimas horas. Aquello, explicaban los armadores del peronismo en la sección, respondía a la posibilidad de que Patricia Bullrich le ofreciera un puesto en un eventual gabinete nacional: “Habría que preguntarle al intendente si su intención es ser candidato para gobernar o serlo para después dejar a otra persona en el gobierno”, disparó la camporista. A pesar de la sospecha, Raverta sostuvo que mantiene un diálogo con el alcalde: “Además de ser vecina, cumplo una función en el organismo más importante de seguridad social y mi gestión modifica y acompaña la vida de los marplatenses, tengo otras responsabilidades”, dijo y afirmó que, “por momentos, hay que ponerse de acuerdo con el intendente y tomar distancia cuando no encontramos una respuesta a las necesidades”.

Tomamos una decisión, reunimos a nuestros equipos y trabajaron en el desarrollo de un programa para que todos los marplatenses puedan estar mejor. Lo logramos, y ahora vamos a dar otro paso.

Voy a ser la candidata a Intendenta del Encuentro Marplatense. — Fernanda Raverta (@FerRaverta) June 25, 2023

Raverta viene de sellar un acuerdo con el ex intendente Gustavo Pulti, que se tradujo en el espacio Encuentro Marplatense, con el que irán a las PASO del 13 de agosto. Luego de dialogar con varios sectores del amplio espectro peronista en la ciudad y cerrar filas con casi todos, finalmente Pulti encabezará la boleta seccional a la Legislatura: “Nos suma experiencia y trayectoria en lugares de gestión. Estuvo ocho años administrando Mar del Plata”, lo elogió. Por otro lado, la referente de La Cámpora en la ciudad explicó por qué no acordó con el sector que iba a plantear una interna si prosperaba la postulación de Daniel Scioli a la presidencia: “En 2019 transitamos el mismo camino y fuimos juntos, pero luego tuvimos una interna partidaria y, tras un debate, nuestra expresión obtuvo un resultado positivo”, dijo en referencia al espacio que encabeza Rodolfo Iriart, quien quedó afuera de todo. “A partir de ahí no se integraron a nuestra fuerza”, sintetizó.