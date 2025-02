Ficha limpia: el Gobierno acepta flexibilizar la cláusula Luis Petri para lograr la aprobación

El Gobierno dio marcha atrás con uno de los aspectos troncales del proyecto Ficha limpia , el proyecto que impide competir en elecciones a quienes tengan condenas por corrupción con una ratificación. Como anticipó Letra P , la oposición dialoguista pidió modificar el fragmento que consideraba los fallos de años no electorales, conocido como cláusula " Luis Petri ".

El funcionario supo rápidamente que no tenía los votos para sostener esa parte del proyecto e inició una negociación que, al cierre de esta nota, tenía un principio de acuerdo: los fallos que prohibirían candidaturas serían los emitidos hasta la fecha de presentación de padrones provisorios, prevista en el artículo 25 del Código Electoral, que es seis meses antes de los comicios generales.

De prosperar esta reforma, este año el tope a considerar sería el 26 de abril próximo. El proyecto original, enviado por Javier Milei , establecía que no podían tomarse en cuenta los fallos de años electorales, de principio a fin. Si la ley es sancionada y se aplica en forma retroactiva -un debate que debe definir la Justicia- no podría ser candidata Cristina Fernández de Kirchner .

Para la mayor parte de la oposición dialoguista, la cláusula Petri, como llegó redactada, era anticonstitucional porque no podría aplicarse una ley un 31 de diciembre y no el 1 de enero. "Tomaron un año calendario para una norma electoral, como si se tratara de un período fiscal. Encontramos un hito legal en el Código, como es la presentación de padrones y corrimos la fecha", explicó al salir del despacho de Menem uno de los opositores que participó de la negociación.

Rolandi se mantuvo firme al principio: se negó de entrada a eliminar ese fragmento, que forma parte del artículo 1, pero luego aceptó discutir una redacción alternativa, que necesitó chequear en la Casa Rosada. El resto de las modificaciones pedidas por la oposición dialoguista no correrían la misma suerte, porque tampoco tenían consenso unánime entre estas bancadas.

Por caso, no hay acuerdo para ampliar la lista de delitos, un tema que pedían desde Democracia por Siempre (DPS) -la UCR blue-, Innovación Federal y Encuentro Federal. DPS exige que se consideren todos los que tienen penas mayores a tres años. Prevalecerá la versión original, que incluye sólo los delitos contra la administración pública.

Tampoco existe consenso entre estos bloques para revisar la lista de cargos del Estado a los que se le aplicaría Ficha limpia. En el texto oficial incluye a la jefatura de Gabinete, ministerios, secretarías y la mayor parte de la administración pública. Sí hubo acuerdo para modificar la redacción del proyecto y eliminar la frase "segunda instancia", para indicar el doble conforme, es decir, un fallo de primera instancia con al menos una apelación. En algunas provincias no hay Cámara de Casación y las cortes locales ocupan ese lugar.

¿Y el Senado?

La sesión está prevista para las 10, temprano considerando que se trata del único tema en cuestión. Ocurre que Unión por la Patria advirtió que está dispuesto a embarrar la cancha al anotar un sinfín de oradores. El tema fue parte del diálogo en el despacho de Menem, quien sugirió que no había que entrar en provocaciones.

UP firmó un dictamen de minoría que sostiene el sistema actual, con Ficha limpia aplicable únicamente ante sentencias definitivas, con más delitos como el lavado de activos y contrabando. Aún así, como explicó Letra P, un grupo rebelde del peronismo estaría dispuesto a votar a favor. La izquierda es la única bancada que firmó un despacho en contra.

Con el resto del recinto, el oficialismo tiene la capacidad de sumar una mayoría holgada para abrir la sesión y no tendría problemas para aprobar el texto y enviarlo al Senado, donde no hay fecha de tratamiento estimada. En la oposición dialoguista creen que esa falta de agenda se debe a que la Casa Rosada no quiere que Ficha limpia sea ley, después de que boicoteó el proyecto que impulsaba el PRO y Milei acordó enviar un texto propio a extraordinarias.

"El jueves podríamos dictaminar y llevar el tema al recinto en la sesión del 20. Claramente no hay vocación de apurar", sostuvo una referente de la UCR del Senado a Letra P. Los hechos, por ahora, le dan la razón.