Fernández, Maggiotti y Jalil entregaron viviendas en Catamarca

“A mí me complace mucho poder ayudar al Norte. Me complace mucho poder ayudar a Catamarca porque una provincia a la que amo”, afirmó el Presidente y agregó: “En política no todo es lo mismo, hoy acá estamos todos nosotros celebrando que hay 117.000 familias que tienen su casa desde el 2019 hasta hoy, la obtienen pagando un crédito, pero es un crédito que crece según el ingreso de la gente, según los salarios”.