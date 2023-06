Córdoba: Juez se diferencia del "hacer" de Schiaretti y energiza a intendencias radicales

Luis Juez dejó cerrado este jueves el capítulo de propuestas sociales que promete Juntos por el Cambio (JxC) si conquista el poder provincial el 25 de junio. Tocó una fibra sensible a la UCR de Córdoba que no le escatima apoyo, a pesar de que Rodrigo de Loredo no integró la fórmula y animó la lectura de la caída de acciones del líder del Frente Cívico.