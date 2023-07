Es con todos: Massa y los gobernadores empoderaron a Wado y piden por los Fernández

Un rol central para Eduardo Wado de Pedro , unidad de acción en las provincias y participación en la campaña de Cristina Fernández de Kirchner y del presidente Alberto Fernández . En el Consejo Federal de Inversiones (CFI), Sergio Massa , el jefe de Gabinete, Agustín Rossi , y la Liga de gobernadores definieron los lineamientos centrales de la campaña presidencial del ministro de Economía, que tendrá como eje la participación de todos los sectores de Unión por la Patria (UP) y la contraposición con el modelo de Juntos por el Cambio (JxC) .

La designación de De Pedro se cocinaba desde hace días, como publicó el domingo Letra P , por iniciativa de Massa. El nombre del ministro sonaba junto al del vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos . Pero el ministro le da un plus al rol: la Liga de las provincias destacó que es “quien mejor conoce las realidades de todas las provincias” , por su trabajo en el Ministerio.

De Pedro trabajará junto a Olmos y al exministro de Agricultura Julián Domínguez, ambos presentes en el encuentro de este miércoles. Domínguez se sumó el lunes al equipo de Massa. “Wado dijo que va a necesitar la colaboración de ellos”, reveló a la salida el gobernador Ricardo Quintela. El riojano agregó que los gobernadores no tendrán participación en la mesa de campaña, si no que se dedicarán a buscar votos para Massa en sus distritos.

El encuentro comenzó cerca de las 13.30, cuando el ministro ingresó al edificio ubicado en el barrio de Retiro junto a De Pedro y Olmos. Lo esperaban ya su compañero de fórmula, Rossi, once gobernadores; la vicegobernadora de Chaco; Analía Rach Quiroga; el mandatario electo de Tucumán, Osvaldo Jaldo; y la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner. La reunión duró cerca de dos horas e incluyó un menú de carne con papas para el almuerzo.

El Fondo y la campaña

Sentado en la cabecera, Massa fue el encargado de abrir el encuentro. El ministro trazó un panorama detallado de la situación económica, se refirió a la inflación y al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Sergio hizo un planteo del panorama real, vivimos momentos muy complejos. Sabemos que nuestro gobierno tuvo errores, pero también sabemos que en las provincias hubo mucho desarrollo y hay generación de empleo. No queremos ajuste ni volver al modelo macrista”, explicó a la salida uno de los gobernadores.

Durante el encuentro, los mandatarios le ofrecieron a Massa colaborar en las negociaciones con el Fondo con el envío de una carta. Se pusieron a disposición. El ministro agradeció, pero no dio directivas sobre el tema. En contraposición, dio un mensaje claro sobre el gasto en las provincias: pidió, en pocas palabras que, pese a la campaña, las provincias no hagan “locuras” con el uso del dinero público. No quiere problemas en la negociación con el Fondo.

Gobernadores en el CFI

La decisión conjunta de candidatos y gobernadores fue la de avanzar en la contraposición de modelos entre el peronismo y JxC y trabajar con énfasis en la unidad. “No queremos la Argentina del ajuste ni de la represión”, dijeron. Acordaron, entre otras cosas, trabajar para aumentar la participación electoral en las provincias. Pusieron como ejemplo lo que sucedió en Tucumán, Formosa y Misiones, donde el oficialismo tuvo cómodos triunfos.

El tono del encuentro fue positivo. “Vamos a trabajar todos juntos y vamos a ganar”, dijo Quintela cuando se retiró del edificio. Sus pares compartieron el tono optimista. El 9 de julio aparece en el horizonte de las buenas noticias. Esa tarde, en Saliqueló, Fernández podría volver a compartir una foto con Cristina Kirchner en la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner. También estará Massa. El evento oficiará como acto de lanzamiento de la candidatura presidencial. Será un hito en la gestión del Gobierno, la obra con la que el oficialismo promete cambiar el futuro del país.