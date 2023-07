Ahora, las empresas que se sentaron últimamente a negociar, cuestionan que el propio titular de Comercio Interior pusiera la zanahoria sobre la mesa mientras agitaba el garrote con la posibilidad de que no se aprueben las SIRAs, el mecanismo de habilitación de importaciones, si los representantes no aceptaban congelar hasta agosto . “Nos pidió que acompañemos”, indicaron en una de las firmas.

Cerca de Tombolini, retrucaron: “No es correcto hablar de no autorizar. Es voluntario, quienes no entran, no reciben el beneficio”. Hasta el momento, suscribieron unas 80 marcas de indumentaria; cinco compañías de electrodomésticos y línea blanca; y seis comercializadoras; más 14 fabricantes de celulares; 21 casas de calzado; 13 de motos; cuatro de bicicletas; y nueve deportivas. El nuevo pacto coincide con el relanzamiento del programa de cuotas Ahora 12, que incorporó como condición que los o las participantes deberán estar incluidos en el entendimiento con el Gobierno.