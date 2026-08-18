Entre Ríos: Juntos define su juego en Gualeguay entre la reelección de Bogdan y el regreso de Berisso

Mientras persiste la duda sobre si habrá o no elecciones desdobladas en Entre Ríos , el oficialismo ya trabaja en su estrategia electoral para 2027. En Gualeguay , quinta localidad más poblada de la provincia, Juntos buscará retener la Intendencia, ya sea con la jefa comunal, Dora Bogdan , o repatriando a Verónica Berisso , hoy ministra del gobierno de Rogelio Frigerio .

En la ciudad, la más importante en términos electorales detrás de Paraná , Concordia , Concepción del Uruguay y Gualeguaychú , la coalición de la UCR y PRO es gestión desde 2015, cuando destronó al justicialismo. Federico Bogdan fue intendente hasta 2020. Fue reelecto en 2019, pero su mandato se interrumpió cuando murió víctima de coronavirus. Se hizo cargo su vice, Berisso, que ostentó el puesto hasta 2023, cuando fue sucedida por Dora Bogdan , hermana del fallecido presidente municipal, tras ganar con un contundente 44% de los votos.

Ahora, la alianza debate entre ponerle otra ficha más a la jefa comunal o repatriar a su antecesora, que tras dejar el sillón municipal fue llamada a la orden por el mandatario provincial para ser titular de la cartera de Desarrollo Humano .

Frigerio sabe que Gualeguay es un territorio clave. No solo es una de las localidades importantes, con casi 60 mil habitantes, sino que conjuga cercanía con Buenos Aires -250 kilómetros- con una rica historia cultural y deportiva. Se la denomina Tierra de Poetas y de Campeones, porque allí nacieron, entre otros, los escritores Juan L. Ortíz, Emma Barrandéguy, Carlos Mastranardi y Juan José Manauta ; y los futbolistas campeones del mundo Jorge Burruchaga (México 1986) y Lisandro Martínez (Qatar 2022), a quienes se les puede sumar también Ramón "El Mencho" Medina Bello , campeón de América en 1993.

La primera referencia que surge dentro de la actual alianza para seguir gestionando la ciudad es Bogdan. La intendenta ganó con comodidad la última elección y se perfila para ser reelecta con apoyo de la Casa Gris , donde habitualmente se reúne con Frigerio para gestionar obras y proyectos para la ciudad. No obstante, hoy declara estar "enfocada 100%" en su administración municipal.

2027, con El Niño por delante

"No pensamos en 2027, estamos ocupados en el día a día y especialmente preocupados por las consecuencias que puede tener El Niño en la ciudad", admitió a Letra P. La presidenta municipal trató de no dramatizar, pero fue sincera respecto del pronóstico climático, que no es alentador: en la región se espera hasta un 80% más de lluvias de las que, en promedio, caen en el trimestre septiembre-noviembre. A eso se le suma la crecida que puede presentar el Río Gualeguay, afluente del Paraná, que será uno de los más afectados por la caída de agua en el sur de Brasil.

Frigerio en los corsos de Gualeguay.

La alarma no es antojadiza: la intendenta tuvo que afrontar una inundación en 2024, cuando una serie de lluvias abundantes provocaron que la ciudad quede casi bajo agua. El desastre fue tal que se suspendieron las clases y se evacuó a casi 100 personas. Con ese antecedente, todos los esfuerzos están orientados a mejorar la infraestructura urbana e intentar pasar -literalmente- el temporal.

Más allá de esa preocupación, Bogdan reconoce que la elección está cerca. "Lo sabemos y se iniciaron conversaciones. No pensé nada aún, pero si no soy yo hay otros nombres. En nuestro equipo está Berisso y también el senador provincial Alberto Otaegui y el diputado Francisco Morchio", apuntó. En esa nómina, la jefa comunal sumó también a su viceintendente, Efraín Martínez, a quien definió como "un excelente candidato".

El peronismo, en crisis y dividido

En la vereda de enfrente no asoma aún una opción electoral potente. El Partido Justicialista quedó partido al medio en 2025, cuando la exdiputada provincial Paola Rubattino se lanzó a la aventura electoral de Carolina Gaillard por fuera de la estructura orgánica del peronismo. La determinación no solo afectó la figura de la exlegisladora -sancionada por dos turnos electorales como la exdiputada y otros dirigentes que hicieron lo mismo- sino que dejaron al partido separado en dos facciones que hoy no parecen encontrar puntos de reconciliación.

Sergio Perier, presidente del PJ de Gualeguay

"Estamos piloteando el partido como podemos. Estamos divididos, parece que cada uno hace lo que quiere, hay muchas aventuras personales y casi nada de un proyecto colectivo", reconoció ante Letra P Sergio Perier, presidente de la Departamental Gualeguay del PJ. El dirigente integra la corriente que no acompañó la determinación de Rubattino, con quien admitió serias diferencias. Subrayó, no obstante, que confía en que de a poco se pueden ir tendiendo puentes hasta hallar una unidad que habilite a hablar de nombres para 2027.

Si bien uno de los que suena para ser postulante es Perier, él afirma que no lo será si no hay consenso. Y, si se llegase a la unidad, entiende que hay cuadros más jóvenes que están preparados para asumir el desafío. "Necesitamos devolverle a Gualeguay un gobierno peronista, que piense en los más desposeídos, en los que menos tienen, en los que más necesitan. Pero, hoy por hoy, estamos lejos", señaló.