 Entre Ríos: Bordet mantiene abiertas las listas legislativas a la espera de la interna nacional

El primer interrogante que surge es si habrá lista de diputados nacionales entrerrianos que vayan con Scioli y no con el candidato de la alianza massista-cristinista de Unión por la Patria. Segundo interrogante: qué posibilidades existen de que Scioli y Wado De Pedro compartan una lista única de Diputados encabezada por el gobernador Gustavo Bordet. Al mismo tiempo no se conoce qué piensa Bordet de esa alternativa. Por último, el juego de nombres en danza estando abiertas las listas legislativas tanto para la Cámara baja provincial como nacional.

Ante la improbable posibilidad de que Bordet decida no pegar con Scioli –se descarta que con el candidato de Cristina y Massa seguro-, son pocas las chances que le quedarían al Embajador en Brasil de tener una performance exitosa en la provincia. Algunas personas no dudan de que pudiera armar una lista, pero cuestionan la envergadura política que tendría. “Si fuera sin Bordet, no tendría chances”, calculan.

El gobernador tiene diálogo constante con la dirigencia nacional y mantiene abiertas tanto las listas para el Congreso como para la Cámara baja provincial con nombres que, según el escenario que se presente, podrían estar en una u otra nómina. Un aspecto que surgió en la mañana de este jueves es si la designación de Wado De Pedro condiciona el nombre de la mujer que Bordet llevará en segundo lugar en la boleta al Congreso Nacional.

En Entre Ríos, los casilleros nacionales a completar por el peronismo este año son básicamente dos. Las bancas en juego son cuatro, pero están repartidas actualmente en dos para el peronismo (ahora Más por Entre Ríos) y dos para Juntos por Entre Ríos. Lo que el peronismo debe decidir antes del 24 de junio es qué mujer acompañará en la lista de diputados nacionales al propio Bordet, que es una fija para encabezar esa nómina, como contó Letra P.

La actual vicegobernadora María Laura Stratta es un nombre posible para el segundo lugar de la lista. De confirmarse esta posibilidad, se repetiría la fórmula del 2019 para la Gobernación. Otros voces advierten que, confirmado Wado De Pedro, ese lugar podría quedar reservado para la actual diputada provincial Stefanía Cora, referente de La Cámpora en la provincia que ya fue candidata a senadora nacional en las legislativas de 2019, cuando el peronismo perdió una banca en la Cámara alta a manos de Juntos.