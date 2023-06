Ser el primero de los nombres propuestos para el Congreso nacional aparece como el destino natural del político con mejor imagen y niveles de aprobación en la provincia. Pero además, responde a una certeza que comparte buena parte de la dirigencia local: “Sin Gustavo en la boleta no es fácil ganar”.

Arrastrar votos con su imagen es a esta altura una demostración de poder, pero también una necesidad para el peronismo entrerriano, que ve comprometida su continuidad en el gobierno por primera vez después de veinte años. Por eso, y para no ser el que entregó la banda a un opositor, Bordet pone el cuerpo.

Un funcionario de la costa del Uruguay que tiene acceso a las encuestas explica la jugada: “ Adán Bahl garantiza en Paraná, pero si no hacemos la diferencia en Concordia, perdemos, y esa diferencia la hace Bordet”, apunta.

Otras fuentes consultadas por Letra P entienden que la llegada de Bordet al Congreso es parte de la estrategia nacional del oficialismo. Hasta coinciden en que los presidenciables del peronismo se lo pidieron. “Massa, Scioli, Wado o Axel. Sea quien fuere, van a necesitar un exgobernador aliado para las estrategias legislativas”, reflexiona una persona que conoce la agenda del gobernador. Y hasta se anima a proyectar: “En caso de un escenario pesimista para el peronismo, sería un exgobernador que lidere la oposición desde el Congreso”.

https://twitter.com/Letra_P/status/1653450172486017024 Gustavo Bordet confirmó que Adán Bahl, intendente de Paraná, será el candidato a gobernador de #EntreRíos pic.twitter.com/gC0iJkFK04 — LETRA P (@Letra_P) May 2, 2023

El perfil moderado de centro que construyó Bordet habilita a que en su entorno también especulen con la posibilidad de que integre una fórmula presidencial con Sergio Massa o Daniel Scioli. Sobre esos nombres giran las hipótesis de mayor comodidad por su estrecha cercanía con ambos, pero no descartan las otras dos posibilidades “por la amplitud de pensamiento” que tiene. Este planteo no es descabellado si se cumple el pedido de integración federal de los gobernadores: algunos nombres están comprometidos con la Justicia y descienden escalones (caso Juan Manzur o Sergio Uñac). No es el caso de Bordet, que ni esbozó la idea de una reelección por fuera de los ochos años que habilita la constitución provincial.

En un eventual escenario de triunfo para el Frente de Todos, y por fuera de un eventual binomio de gobierno, el perfil del entrerriano también cotizaría alto como referente de la Región Centro para integrar un futuro gabinete nacional. “Lo ven como un moderado, prolijo, tiene diálogo con todos, no tiene el tema de la reelección encima. Es una imagen presentable, un funcionario muy mostrable”, apunta alguien que transita a diario los pasillos de Casa Gris.

Más allá del destino final en 2024, estar en las boletas del 2023 como diputado nacional le resuelve -además de poner el cuerpo para el triunfo- otro problema: libera el casillero de la diputación provincial para ocuparlo con quienes acordó la candidatura de consenso de Bahl. En esa lista están en primera fila la vicegobernadora Laura Stratta y el intendente de Concordia Enrique Cresto. Junto a ellos, Martín Piaggio de Gualeguaychú espera su turno.

Un hombre de su confianza explicó a este medio un razonamiento que sostiene la hipótesis de la candidatura a diputado nacional: "No lo veo a Gustavo involucrándose en la política provincial y complicándole a Bahl el gobierno, porque es una figura muy potente. Debe comandar desde fuera de la provincia", sostiene.

Algunos ven este esquema como una fija. Bordet construyendo desde lo nacional y habilitando nuevos liderazgos en la provincia, con actores sub 50 como Cresto, Stratta y Piaggio ocupando espacios centrales, ya sea como oficialistas u opositores, en la legislatura provincial.