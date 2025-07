Entre Ríos: Frigerio y el Gobierno saltean la tensión Nación-gobernadores y ya negocian un acuerdo electoral

La tensión que se instaló entre la Casa Rosada y los gobernadores a partir de la puja por los fondos que la Nación les retacea a las provincias no impidió una reunión entre funcionarios del gobierno libertario y del Ejecutivo de Entre Ríos en la que por primera vez se habló en concreto de la conveniencia de que Juntos y La Libertad Avanza compitan aliados en la provincia.

Certificados, duplicados, estadísticas, trámites absurdos y costosos que frenaban el crecimiento de la provincia.

Por eso, el riesgo de dividirse es alto para ambos campamentos. En un escenario de tercios, el gobierno entrerriano sabe que podría quedar tercero, detrás de LLA y el peronismo, lo que sería devastador para una coalición que hace apenas dos años gobierna la provincia y algunas ciudades. En este punto, a 20 días del cierre de alianzas, hay consenso de que la unión es un acuerdo win-win, en especial teniendo en cuenta que se pondrán en juego las tres bancas del Senado.

Frenar al kirchnerismo en Entre Ríos

Cuando el tiempo de descuento no había comenzado, en la Casa Gris persistía la duda sobre si el peronismo podría o no salir tercero, pero esa opción ya fue descartada y aseguran que ya no podrá “seguir cayendo”. Entienden que el espacio opositor tocó su piso, de un 30 a 33% de intención de voto según algunas mediciones que circulan en la Casa Gris. En escenario de alianzas, esa proyección asciende al 34%.

El desaguisado que sucedió en medio de las negociaciones electorales en Corrientes, por ejemplo, no hace mella en el equipo de Frigerio. Entre Ríos es una de las ocho provincias que en octubre renueva bancas en el Senado y que no vota cargos ejecutivos este año, como sí lo hace la provincia vecina el 31 de agosto.

En la gestión frigerista ponen de relieve que, sin plebiscito sobre la esfera provincial, la discusión de octubre quedará exclusivamente ceñida a lo nacional. Confirman que la disputa en la sociedad será “Milei sí vs. Milei no” y que fragmentar la oferta en medio de esa polarización solo hace que la oposición tenga más chances. Por eso, el norte compartido entre ambos espacios es no dar el más mínimo margen para que vuelva a resurgir el kirchnerismo.

La matemática electoral de Rogelio Frigerio

Desde el minuto cero en el que comenzaron las proyecciones del escenario electoral en la provincia, el gobernador se mostró a favor de una alianza con La Libertad Avanza. Las encuestas y estudios que fueron apareciendo a lo largo de los meses confirmaron su certeza: el espectro libertario y el de Juntos comparten casi en su totalidad el electorado.

Los datos del informe de la consultora DC



En el laboratorio político de Frigerio analizan ese panorama con dos datos concretos: los resultados de 2021 y 2023, que son los que exhiben ante el team libertario negociador.

En primer lugar, ponen arriba de la mesa de discusión el porcentaje con que Juntos ganó la gobernación. Entienden que esa es la mejor encuesta y lo comparan con las elecciones de 2021, el primer turno electoral en el que Frigerio se midió como candidato a diputado. Su figura, “en soledad” - esto es, sin Milei en la urna nacional-, obtuvo cerca del 55% de los votos.

En 2023, con Milei en juego, Frigerio ganó la gobernación con casi 42% de los votos. El candidato libertario Sebastián Etchevehere se llevó casi el 19%. En el gobierno destacan que el porcentaje que obtuvo en Entre Ríos el presidente en el ballotage, 61,48%, es la sumatoria de votos de Frigerio y Milei, a quienes señalan como "los dos grandes electores" en la provincia. Con esa "fórmula" defienden la necesidad de acordar, ante la evidencia “científica” de un electorado 100% compartido.