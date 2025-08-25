ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Encuesta: en la Primera sección, el 22% decidirá "el mismo día" si irá a votar

El 62% considera "muy probable" su participación en los comicios bonaerenses. El electorado moderado de La Libertad Avanza es el más apático.

Encuesta: el 22% decidirá el mismo día si irá a votar en la Primera sección electoral

Encuesta: el 22% decidirá "el mismo día" si irá a votar en la Primera sección electoral

De acuerdo a la última encuesta de la consultora Sentimientos Públicos, el 22% de las personas encuestadas decidirá “el mismo día” si irá a votar en las elecciones legislativas de septiembre en la estratégica Primera sección de la provincia de Buenos Aires. Entre los menores de 43 años, el porcentaje de “indecisos” asciende al 42%.

Notas Relacionadas
Primera sección: el libertario Diego Valenzuela le saca seis puntos a Gabriel Katopodis, alfil de Kicillof
RUMBO AL 7-S | ENCUESTA

Primera sección: el libertario Valenzuela le saca seis puntos a Katopodis, alfil de Kicillof

Por  Susana Maidana

Según el relevamiento, realizado entre el 7 y 14 de agosto en la sección que más votantes tiene, el 11% respondió que es “poco probable” que concurra a las urnas y el 5% ya decidió no hacerlo. En cambio, el 62% considera “muy probable” su participación. Por su parte, uno de cada dos menores de 25 años contestó que no votará, mientras que las mujeres superan en un tercio a los hombres entre quienes no irán a sufragar.

"Estamos frente a una elección de baja intensidad. Las personas que tuvieron un voto blando hacia Milei se encuentran desmotivadas", analiza el director de la consultora, Hernán Vanolila.

Captura de pantalla_25-8-2025_161715_

Qué se decide en las elecciones

La respuesta mayoritaria es “nada” (34%); entre los menores de 43 años, el porcentaje sube al 50%. En segundo lugar, aparece “elegir a representantes idóneos” (19%); en tercer lugar, “un castigo a Javier Milei” (16%) y, en cuarto, “un apoyo al Gobierno” (12%).

La encuesta también muestra que el 42% define al gobierno de Javier Milei como “un desastre”, mientras que el 24% no sabe si la situación va a mejorar pero lo prefiere “antes que un regreso al pasado” y el 15% cree que, aunque la economía no responde, la administración libertaria está “haciendo lo correcto”. Solo el 11% lo considera un “buen gobierno”, más allá de que apenas el 5% se muestra arrepentido de haberlo votado.

El escenario electoral en la Primera sección

En cuanto a las candidaturas en la Primera sección -considerado por muchos analistas como el distrito clave de estas elecciones- lidera el intendente Diego Valenzuela (La Libertad Avanza) con 28%, seguido por el ministro Gabriel Katopodis (Fuerza Patria) con 22%, el tigrense Julio Zamora (Somos Buenos Aires) con 7% y la diputada Romina Del Plá (Frente de Izquierda) con 5%. El 27% de las personas consultadas aún no sabe a quién votará en septiembre.

La Primera, que se convirtió en la sección que más votantes con 5.131.861, abarca a los municipios de Campana, Escobar, Las Heras, General Rodríguez, San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Navarro, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Suipacha, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López. Allí se eligen ocho integrantes para el Senado provincial.

La encuesta fue realizada de manera online en la Primera sección en base a 1500 casos, con un intervalo de confianza de un 95% y un margen de error de ±3,5%.

Sentimientos Pubilcos. Una Eleccion Lo Fi. Primera Seccion de PBA 2025

Temas
Notas Relacionadas
En Buenos Aires se eligen legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares. Pocos lo saben.
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Desinformación y apatía en Buenos Aires: quiénes tienen menos ganas de votar y qué fuerza se perjudica más

Poco más del 50% declara que irá a votar con seguridad. La otra mitad no tiene compromiso con asistir. La mayoría no sabe qué son las secciones electorales.
La Iglesia hace campaña para que la ciudadanía acuda a las urnas
SANTO SUFRAGIO

Iglesia y elecciones: la campaña para vencer la apatía y defender el voto

En un contexto de ausentismo y desinformación, obispos y organización laica impulsan una iniciativa para que se acuda a las urnas. Distancia del cura candidato.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Karina Milei, Diego Spagnuolo y Javier Milei.
CORRUPCION EN LA ERA LIBERTARIA

Los cinco enigmas del caso Spagnuolo

Por  Sebastián Iñurrieta
Fernando Gray y María Laura Guazzaroni.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Fernando Gray apunta a sacar más votos que Randazzo con ayuda de intendentes relegados

Por  José Maldonado
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, abrió la Expo junto a las autoridades de la Sociedad Rural.
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

En Salta, Saénz aprovechó la Exposición Rural para pegarle a Milei

Por  Ramiro Garrocho
Alfajor Tatín, candidato libertario por el Frente Federal de Acción Soldaria
Elecciones | 26 de octubre

Quién es Alfajor Tatín, el influencer que compite con Bornoroni por el voto de LLA en Córdoba

Por  Luis Zegarra