Encuesta: en la Primera sección, el 22% decidirá "el mismo día" si irá a votar

De acuerdo a la última encuesta de la consultora Sentimientos Públicos , el 22% de las personas encuestadas decidirá “el mismo día” si irá a votar en las elecciones legislativas de septiembre en la estratégica Primera sección de la provincia de Buenos Aires . Entre los menores de 43 años, el porcentaje de “indecisos” asciende al 42%.

Según el relevamiento, realizado entre el 7 y 14 de agosto en la sección que más votantes tiene , el 11% respondió que es “poco probable” que concurra a las urnas y el 5% ya decidió no hacerlo. En cambio, el 62% considera “muy probable” su participación. Por su parte, uno de cada dos menores de 25 años contestó que no votará, mientras que las mujeres superan en un tercio a los hombres entre quienes no irán a sufragar.

"Estamos frente a una elección de baja intensidad. Las personas que tuvieron un voto blando hacia Milei se encuentran desmotivadas", analiza el director de la consultora, Hernán Vanolila.

La respuesta mayoritaria es “nada” (34%); entre los menores de 43 años, el porcentaje sube al 50%. En segundo lugar, aparece “elegir a representantes idóneos” (19%); en tercer lugar, “un castigo a Javier Milei” (16%) y, en cuarto, “un apoyo al Gobierno” (12%).

La encuesta también muestra que el 42% define al gobierno de Javier Milei como “un desastre”, mientras que el 24% no sabe si la situación va a mejorar pero lo prefiere “antes que un regreso al pasado” y el 15% cree que, aunque la economía no responde, la administración libertaria está “haciendo lo correcto”. Solo el 11% lo considera un “buen gobierno”, más allá de que apenas el 5% se muestra arrepentido de haberlo votado.

El escenario electoral en la Primera sección

En cuanto a las candidaturas en la Primera sección -considerado por muchos analistas como el distrito clave de estas elecciones- lidera el intendente Diego Valenzuela (La Libertad Avanza) con 28%, seguido por el ministro Gabriel Katopodis (Fuerza Patria) con 22%, el tigrense Julio Zamora (Somos Buenos Aires) con 7% y la diputada Romina Del Plá (Frente de Izquierda) con 5%. El 27% de las personas consultadas aún no sabe a quién votará en septiembre.

La Primera, que se convirtió en la sección que más votantes con 5.131.861, abarca a los municipios de Campana, Escobar, Las Heras, General Rodríguez, San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Navarro, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Suipacha, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López. Allí se eligen ocho integrantes para el Senado provincial.

La encuesta fue realizada de manera online en la Primera sección en base a 1500 casos, con un intervalo de confianza de un 95% y un margen de error de ±3,5%.