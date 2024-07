Votar como Dios manda: bendición religiosa a las PASO no obligatorias y a la boleta única

Con la consigna “el sistema y el calendario deben estar al servicio de la ciudadanía y no de la política”, referentes de los credos y las organizaciones religiosas comienza a meterse en el debate por la reforma electoral y ya bendicen dos de los puntos en discusión: las PASO no obligatorias y la boleta única .

Aunque todavía no se trata de una posición institucional de la Iglesia o de las organizaciones que nuclean al evangelismo comienzan a escucharse voces religiosas que, a título personal, entran en la disputa política por los cambios al sistema electoral representativo, republicano y federal.

“Las PASO no sirvieron para nada. Mucha elección a dedo y poca interna partidaria”, se quejó un pastor del sector evangélico reformista consultado por Letra P que pidió no ser citado.

El referente luterano también expresó su preocupación por la intención gubernamental de cambiar el ratio de representación poblacional de quienes integran la Cámara de Diputados y planteó que “habría que revisar si es justo que se gaste tanta plata en esa instancia en tiempos de dificultades económicas”.

Asimismo, propuso que en las votaciones intermedias participen “solamente quienes tengan una afiliación partidaria”, aunque sin precisar si deberían ser obligatorias o no.

En la misma línea, el obispo Sergio Buenanueva, de la diócesis cordobesa de San Francisco, consideró que las PASO “no fueron muy útiles” desde 2009 cuando se instrumentaron, pero consideró conveniente que haya elecciones internas dentro de los espacios políticos.

“Tal vez que no sean obligatorias para todos los ciudadanos y que no nos obliguen a quienes no tenemos una afiliación política a elegir; pero sí estas elecciones son importantes dentro de los espacios políticos, los partidos y las coaliciones”, opinó ante la consulta de Letra P.

Buenanueva cuestionó el manejo discrecional que se hace de las fechas de las elecciones nacionales, provinciales y municipales. “El calendario tiene que estar decididamente al servicio de la ciudadanía y no tanto de la política que, de vez en vez, las acomoda según sus intereses, sobre todo quienes detentan el poder”, sostuvo.

La boleta única, siempre ponderada

La posición religiosa sobre la boleta única de papel es de antigua data. La última vez que obispos y evangélicos se pronunciaron sobre el tema fue en el contexto de las elecciones legislativas de 2021.

En esa oportunidad, junto a organizaciones de la sociedad civil, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera) apoyaron la necesidad de un modelo de sufragio, fiscalización y escrutinio más simple y ágil y, sobre todo, exento de sospechas de “voto cadena”, adulteración y robo de boletas y fraude.

"Creo que la boleta única de papel tanto en el sistema que se aplica acá en Córdoba, en la provincia vecina de Santa fe, como ahora en mi provincia natal Mendoza, son un paso adelante hacia una mayor simplificación y transparencia”, destacó ahora el obispo Buenanueva.

La doctrina del papa Francisco

Frente a estas iniciativas de reforma electoral, Buenanueva sugirió leer el discurso sobre la democracia que el papa Francisco pronunció en el marco de la reciente Semana Social Católica en Italia.

En ese encuentro, el pontífice argentino transmitió su preocupación por el aumento de la abstención en el mundo; se preguntó qué significa esta baja participación electoral y criticó que no se creen las condiciones “para que todos se puedan expresar y participar”.

“La indiferencia es el cáncer de la democracia”, señaló y profundizó: “La participación no se improvisa, se aprende desde jóvenes, debe ser ‘entrenada’, también con sentido crítico frente a las tentaciones ideológicas y populistas”.