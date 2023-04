Mi decisión de aceptar la presidencia de PRO se basó en el convencimiento que tengo sobre la importancia de la herramienta partidaria para afianzar las democracias, en Argentina desde 1994, las instituciones partidarias tienen rango constitucional y es tarea de los dirigentes políticos, honrar ese mandato expreso de la Carta Magna.

Como en cada paso que he dado en mi vida, pongo mi energía, mi experiencia, mi coraje al servicio del proyecto que asumo.

A partir de febrero de 2020 desde la presidencia de Propuesta Republicana, PRO, he trabajado para abrir instancias participativas para dotar al partido de una nueva energía para que se transforme en una herramienta que represente las causas que la sociedad tiene sin resolver y donde la política debe jugar un papel definitorio para encontrar las soluciones dentro del campo de la República, la Democracia y la Libertad.

Me puse como meta conocer a fondo las realidades del partido en las 24 provincias, Visitando a dirigentes, afiliados y voluntarios de PRO en sus localidades, lo he hecho muchas veces, para escuchar, entender las distintas realidades, apoyar las políticas que impulsan los líderes pro en sus provincias, sin preguntar sobre alineamientos internos, poniendo el partido a nivel nacional a disposición del fortalecimiento local y buscando construir puentes entre el pueblo y la política que representamos.

Como ejemplo, recuerdo nítidamente la sorpresa, por lo novedoso que les resultó, el programa nuestras ideas, con más de 20 mil participantes de todas las provincias convocados a discutir sobre qué partido, qué políticas , qué formas nuevas de organización y como llegar a los problemas cotidianos de cada pueblo, cada distrito, cada lugar. Donde voluntarios, dirigentes, afiliados y militantes participamos en igualdad de condiciones para pensar la Argentina que queremos, desde nuestra mirada partidaria.

Desde la Presidencia Nacional, ha impulsado un rico proceso de fortalecimiento, no solo del partido, también de juntos por el Cambio, como lo demuestran los acuerdos que logramos en el 2021, para las elecciones de medio término, donde 17 provincias participaron de las PASO en absoluta concordancia y eso nos dio una fortaleza indispensable para el gran triunfo que obtuvimos frente al populismo del partido de gobierno y sus aliados.

A partir de este proceso, logramos instalar nuestra campaña de los cinco Senadores, que me llevó, una vez más, a recorrer este inmenso país lleno de riquezas, encerrado en un cepo ideológico y político decadente. Con nuestra firmeza y la fuerza de la ciudadanía, se logró el objetivo, porque nos comunicamos con un electorado maduro que está varios pasos adelante cuidando la República.

Esa fue una de las lecciones más importantes que me ha llenado de emoción y ha acrecentado mi inquebrantable convicción sobre los tiempos futuros. Ese futuro que está al alcance de la mano, con la certeza de las jornadas esperanzadoras que estamos comenzando a construir para consolidar definitivamente la Democracia y la Libertad. Sin las sombras oscuras del populismo, con una Argentina inserta en el mundo alejada de las dictaduras y las autocracias.

Es por ello que siguiendo las líneas de trabajo que me impuse cuando tome la responsabilidad de liderar el PRO, y en virtud de que hoy estamos a las puertas del comienzo de la campaña electoral, solicito una licencia a mi cargo de Presidente del Partido. Lo hago por respeto a los valores que me guían, debiendo ser siempre consecuente con la verdad. Se torna entonces imprescindible que mis actos sean claros y no se confunda la institucionalidad partidaria con mi pre candidatura a Presidenta de la Nación.

La sociedad nos indica muy claramente que quienes lideren, deben marcar un camino.

Quienes nos ofrecemos para ejercer responsablemente ese liderazgo, debemos hacer todos los esfuerzos para separar nítidamente cada institución, dando pasos en un sentido correcto que afiance la República, sin aprovecharnos de los cargos públicos o partidarios, haciendo el esfuerzo de volver a dotar de prestigio a las herramientas de la institucionalidad. Allí seguramente veremos el resultado más importante, que es el triunfo de la cultura ciudadana por sobre el atropello populista.

Pero el éxito que busco no es cualquier éxito.

Es el éxito producto del esfuerzo, del mérito, de las aulas llenas de alumnos que sean valientes con los desafíos del saber y aprenden a ser libres, el éxito del esmero por volver a ser aquel país ejemplar donde construir futuro sin prebendas ni privilegios de funcionarios millonarios y jubilados en la miseria.

El éxito producto de la construcción de una economía sana lejos del capitalismo de amigos donde unos pocos disfrutan privilegios mientras la industria, el campo y el conocimiento hacen malabares para seguir adelante.

Debemos volver con firmeza a que las herramientas de la sociedad, los instrumentos de la República, estén al servicio de la protección de las víctimas de delitos y se castigue a los delincuentes, dentro del marco de la ley. Para hacerlo es imprescindible respaldar a las fuerzas de seguridad y mejorar los servicios de justicia para garantizar el orden democrático.

Por todas estas razones, pido esta licencia al cargo de Presidente con el que me siento honrada, hasta tanto culmine el proceso electoral del año 2023, no sin antes agradecer a todos los miembros de la estructura partidaria y a mis colegas presidentes de los partidos que conforman Juntos por el Cambio.

Por la Democracia, por la República, por la Libertad.

Patricia Bullrich

Presidente