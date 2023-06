En la semana de rosca que terminó con un miércoles de furia peronista en el cierre de alianzas electorales, con el PJ bonaerense de Máximo Kirchner disparando a discreción contra el presidente Alberto Fernández y el embajador Daniel Scioli , el gobernador Axel Kicillof elige ubicarse a prudente distancia del enchastre de la interna y concentrarse en la gestión/campaña en Buenos Aires . En su entorno mencionan la gestión del mandatario como el “salvavidas” de la flamante Unión por la Patria (UP) y muchos en la tropa lo señalan como el dirigente que más aporta para mantener “competitiva” a la coalición oficialista.

Ante la consulta de Letra P , en La Plata indicaron este jueves que no hay “nada que decir sobre lo ocurrido ayer”, cuando el panperonismo jubiló el Frente de Todos y parió UP, un trámite que, discusión del reglamento para la interna en las PASO mediante, culminó con el incendiario comunicado del PJ.

“Nosotros estamos con la gestión a pleno porque es nuestro salvavidas y los que nos mantiene competitivos”, afirmó a este medio una fuente del entorno cercano del gobernador; ratificó luego los dichos de Kicillof al ser consultado, este miércoles, sobre precandidatura. “Hoy soy gobernador, con muchísimos planes, pero siempre (estaré) a disposición de un proyecto. No se trata de aventuras individuales”, dijo el mandatario en declaraciones a FM 103.9 de Olavarría. Y más: “Estoy a disposición de una fuerza que ve que del otro lado están las ideas del ajuste que ya hicieron cuatro años y ahora quieren volver”.

Un sector del kirchnerismo, con Kirchner a la cabeza, considera que el gobernador es el mejor dirigente para competir por la presidencia, aun más si el ministro de Interior, Eduardo de Pedro, no llegara a levantar en las encuestas, para lo que multiplica sus apariciones de campaña –este jueves recorrerá varios distritos del conurbano bonaerense–. “No es contra Kicillof, es simplemente buscar la opción más competitiva. Si él tiene un candidato a presidente que no levanta, va a terminar perdiendo también la provincia, eso es lo que hay que entender”, afirmó a Letra P un dirigente de La Cámpora que no descarta esa opción.