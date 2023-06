Alianzas 2023: uniones de fantasía sobre pisos que queman

¿Nueva? No, pero sí. No porque reúne a los mismos actores y actrices de Todos. Sí porque orbitará mucho más que hasta ahora en torno al sol de la alianza cristinista-massista, relegando al albertismo en toda la medida posible. Esa cinchada supuso un intercambio postrero de punzantes puñaladas.

El sector mayoritario del Frente de Todos –¡ups! de la Unión por la Patria– no quería competencia en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), pero debió resignarse ante el estado de división imperante en el panperonismo y en su impotencia para imponer condiciones … so pena de provocar un cisma como el que escarmentó en 2017 a Cristina Fernández de Kirchner en las legislativas bonaerenses.

En esa letra chica reglamentaria, Máximo Kirchner quería imponer en la provincia de Buenos Aires un umbral del 40% de los votos para que la minoría accediera a la integración de la lista a Diputados. Conciente de su debilidad relativa y confesando de hecho que su intención no es ganar las PASO en el tramo presidencial y provincial, sino camuflar una minoría lo más grande posible dentro del panperonismo, el albertismo contraofertaba un 20% con la idea de cerrar en el 25% estándar.

Negociador en jefe de Alberto Fernández y de Daniel Scioli, Aníbal Fernández amenazó con judicializar aquella pretensión, que atribuyó a “canallas". En tándem, el embajador en Brasil advertía con sarcasmo que iba a competir " aunque pongan que hay que tener dos brazos".

Al final, hubo acuerdo y el número mágico fue el 30% que había anticipado en exclusiva Gabriela Pepe en Letra P. Eso le permitiría a la minoría ocupar los puestos seis, nueve y 12, entre los expectables, de la futura lista mixta bonaerense, pos-PASO, para la Cámara de Diputados.

Fue, con todo, un pacto que Kirchner no festejó, sino que deploró casi con violencia. Los términos del comunicado del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, que se refirió a los aludidos por sus nombres completos para que no quedaran dudas, son tremebundos.

"Parece mentira que el sector que encabeza Alberto Ángel Fernández se queje del trato que se brinda a la minoría que representa. Siendo que en 2019 era minoría de minorías y fue propuesto como candidato a presidente por Cristina Kirchner (…)", dice. "Ojalá hubieran puesto la misma dedicación y esfuerzo en recuperar el poder adquisitivo de ciudadanos y ciudadanas, en la administración de las reservas del Banco Central o en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional", dispara.

Versión y porfías

Dicen que CFK le ha empezado a reconocer a su hijo diputado que tiene razón cuando este argumenta que el mejor candidato para retener el núcleo duro –"subir el piso", como definió aquella– es Axel Kicillof. ¿Alcanzará eso para que se produzca el llamado que el gobernador bonaerense no quiere recibir, pero ante el cual ya no se rebelaría?

La vice se mostrará este jueves un acto en Santa Cruz junto a la gobernadora Alicia Kirchner, lo que genera expectativas sobre la posibilidad de que dé, al menos, alguna pista. Más probable es que el próximo fin de semana largo engañe con su calma chicha y, de hecho, algunos en su círculo invitan a prestar atención a lo que pueda ocurrir el martes 20, día en que se rinde homenaje a Manuel Belgrano, el prócer favorito de la dama.

Mientras, pese a todas las versiones encontradas y el perfil elevado que mantiene Eduardo Wado de Pedro, el que sigue dando pelea por sus chances es Sergio Massa.

Massa ATR

Como anticipamos en este medio, la inflación de las últimas semanas aflojó respecto de lo que se esperaba y el IPC de mayo que presentó el INDEC quedó clavado en 7,8%.

En cualquier otro tiempo y lugar la noticia sería un desastre, cosa que hizo notar la oposición; y en verdad lo es. El 7,8% implica un 42,2% en cinco meses –cuando se hablaba de un 60% para todo el año– y un 114,2% en doce meses. Sin embargo, con lo que se juega en estos días, la bendición de Cristina, es positivo para el ministro de Economía que el guarismo mencionado no haya trepado al 9% tan temido y que haya sido menor que el 8,4% de abril.

Por primera vez en lo que va del año, el sensible rubro Alimentos y bebidas, que condiciona el tamaño de la pobreza y determina el de la indigencia, dio por debajo del promedio. Optimista del gol, Gabriel Rubinstein se ilusionó con "un quiebre de tendencia".

Asimismo, el Tesoro logró otra refinanciación importante de deuda y desactivó, consiguientemente, otra de las bombas, hechas de posible traspaso de pesos a dólares, que hay en el camino a las urnas.

Mientras, el jefe del Palacio de Hacienda espera concretar la semana que viene –justo, justo antes del 24-J– la renegociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se verá en qué términos.

Juntos banca (pero sus referentes no se bancan)

En Juntos por el Cambio no hubo cambio de nombre porque no prosperó la iniciativa de José Luis Espert de sumarle a la marca "y la Libertad". El mencionado es un concepto hermoso, pero en los días que corren resulta sensible para quienes, dentro de esa alianza, no quieren confundirse de ningún modo con Javier Milei.

Espert dice haber ingresado a la alianza que "fracasó con Mauricio Macri" sin condicionamientos y con su precandidatura presidencial vigente, pero convendría no bajar la vista. Atento a los números y a "la conveniencia del conjunto", podría bajar esa aspiración en beneficio directo de Patricia Bullrich, quien, recordemos, accedió a su incorporación en un diálogo mano a mano.

Horacio Rodríguez Larreta debió conformarse con ver partir a Juan Schiaretti hacia un rumbo propio, pero promete sumarlo de algún modo en caso de imponerse en las PASO.

Sin esa presencia divisiva, Juntos sumó nuevos partidos aliados: el GEN, Partido Demócrata Progresista y Unir.

La pelea por las reglas para la mixtura de las listas tras las PASO se destrabó tras una llamada entre Bullrich y su archirrival; el piso será del 25% en la provincia de Buenos Aires.