La iniciativa formó parte de una agenda diseñada por Massa para exponer en el Congreso a Milei, quien en su plataforma electoral propone recortar 15 puntos del PBI y reemplazar la gratuidad de la educación por un sistema de vouchers. Sin embargo, el debate no llegará el recinto antes del ballotage porque los bloques chicos, garantes del cuórum, prefirieron no sesionar y sus referentes no viajaron a Buenos Aires.