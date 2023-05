El primer movimiento (fallido) de Ritondo en el team halcón

En épocas preelectorales, la política es un juego de encastre. El renunciamiento de María Eugenia Vidal a la carrera por la Casa Rosada empujó un reacomodamiento de piezas en la interna del PRO para dirimir precandidaturas en la madre de todas las batallas. En la previa de la cumbre de este viernes entre Vidal, Cristian Ritondo y Patricia Bullrich , en el marco del acuerdo que Letra P adelantó en exclusiva , el presidente del bloque amarillo en la Cámara de Diputados le ofreció a Néstor Grindetti conformar una fórmula PRO pura para enfrentar a Diego Santilli , pero no hubo cuórum. El bloque halcón deberá encontrar otra salida al laberinto en el que lo pone la superpoblación de precandidaturas.

La propuesta escondía también cuestiones de estrategia electoral: con el hombre fuerte de la Tercera sección en la boleta, Ritondo ganaría anclaje territorial, con lo que Mauricio Macri no podría estar en desacuerdo, y contribuiría a que los otros dos anotados en la carrera hacia la gobernación, el senador bonaerense Joaquín de la Torre y el intendente de Capitán Sarmiento, J avier Iguacel , no tuvieran más opciones que ordenarse detrás de ellos.

https://twitter.com/PatoBullrich/status/1654573557764988930 Querida María Eugenia, siempre valoré el coraje que tuviste para enfrentar a las mafias cuando fuiste gobernadora. Ese es el camino. No podemos acordar con quienes son corresponsables de los problemas que sufrimos.



La lucha por el cambio real es a fondo y sin claudicaciones. pic.twitter.com/x40a9jp4ln — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 5, 2023

Pero la propuesta ni siquiera llegó a analizarse en la mesa chica de Grindetti. La rechazó de inmediato. Las razones son múltiples. El intendente de Lanús viene armando desde hace tiempo espacios alternativos para persuadir a electorados que no comulgan 100% con el PRO, pero que están desencantados con el peronismo. El principal exponente de este razonamiento es la creación de la agrupación Hacemos, que fundó en el conurbano para darle volumen a Juntos por el Cambio. Por eso, no le cierra la idea de un tándem amarillo puro, sumado a que, por su perfil de gestor, ocupar la presidencia del Senado no le suena tentador.