OSPRERA: la caída de la obra social que Gerónimo Venegas convirtió en un bastión sindical.

La Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) atravesó una profunda transformación tras la muerte de Gerónimo "Momo" Venegas . La desaparición del histórico dirigente abrió una disputa por el poder que derivó en una crisis institucional, financiera y prestacional que afectó a miles de afiliados.

Durante décadas, Venegas consolidó una estructura en la que la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), OSPRERA y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) funcionaron bajo una conducción centralizada. Esa organización le permitió ejercer una fuerte influencia en el ámbito sindical, territorial y político.

El dirigente administró un esquema que concentró decisiones estratégicas en torno a la obra social y al sindicato. Ese modelo sostuvo durante años el funcionamiento de una de las entidades de salud sindicales con mayor cantidad de afiliados del país.

La muerte de Venegas, ocurrida en junio de 2017, marcó el inicio de una disputa por la conducción de UATRE y, en paralelo, aceleró el deterioro de OSPRERA. Las diferencias entre los distintos sectores internos complicaron la administración de la entidad.

Con el paso del tiempo comenzaron a acumularse deudas con hospitales, clínicas, sanatorios y profesionales de la salud. Los reclamos por prestaciones impagas crecieron mientras la cobertura médica evidenció dificultades para responder a las necesidades de los afiliados.

La situación financiera también deterioró la capacidad operativa de la obra social. Los problemas administrativos se profundizaron y las obligaciones con los prestadores aumentaron en un contexto de creciente incertidumbre sobre la sustentabilidad del sistema.

#LaPostaDelCongreso Las negociaciones parlamentarias marcarán el destino de las reformas y las aspiraciones electorales de Milei



La autonomía de Bullrich suma tensión >>> https://t.co/4O57Q3gFaa

@mauriCanta pic.twitter.com/9ocmt6SN4M — LETRA P (@Letra_P) July 19, 2026

Intervenciones estatales y una reconstrucción aún pendiente

Frente a ese escenario, la Superintendencia de Servicios de Salud dispuso distintas intervenciones con el objetivo de auditar las cuentas, revisar la administración y ordenar el funcionamiento de OSPRERA. Las medidas buscaron preservar la atención médica y evitar un agravamiento de la crisis.

La intervención estatal reflejó la magnitud de los problemas acumulados durante los años posteriores al fallecimiento de Venegas. La situación dejó de limitarse a una disputa sindical y pasó a impactar de manera directa en la cobertura sanitaria de miles de trabajadores rurales y sus familias.

A casi una década de la desaparición del histórico líder, OSPRERA dejó atrás la imagen de una obra social con fuerte influencia dentro del sindicalismo argentino. En su lugar quedó una institución que continuó atravesada por dificultades financieras, conflictos internos y el desafío de recuperar la estabilidad necesaria para garantizar prestaciones de calidad a sus afiliados.