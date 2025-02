El PJ de Jujuy se parte en medio de la batalla entre CFK y Axel Kicillof

El gobernador radical Carlos Sadir festeja el éxito de la cuña que metió cuando anunció las elecciones anticipadas y obligó al peronismo a acelerar los tiempos de una normalización que, si llega, no lo hará hasta que el proceso haya electoral haya terminado.

chaher wado.webp Leila Chaher, diputada nacional por Jujuy, junto a Wado de Pedro: La Cámpora la banca como presidenta del PJ.

A la par que se amenaza con una competencia en las urnas, la unidad se negocia hace más de un año. Los interventores son Gustavo Menéndez y Aníbal Fernández, dos bonaerenses que garantizaron con su última decisión que las alianzas provinciales se negocien con la lapicera en manos del kirchnerismo. También pudieron fijar las reglas de juego en el año electoral y CFK los banca a tal punto que Menéndez fue oficializado en su flamante gabinete partidario como secretario de Relaciones Internacionales.

Si bien la puja entre las dos lideresas del peronismo jujeño viene de arrastre, se potencia con el derrame del nuevo escenario en el que Kicillof y CFK disputan el poder y la conducción nacional. En Jujuy, como en el país, cada bando acusa al otro de romper el peronismo.

Moisés dijo a Letra P que tiene una relación “excelente” con el gobernador bonaerense. “Sos todo lo que está bien”, lo definió en sus redes sociales. No obstante, la senadora agita motivos provinciales para defender su porción de la torta del PJ. Ella misma fue impulsora de la intervención, pero ahora se le para de manos.

Aunque Menéndez explicó la prórroga de la elección partidaria como elemental “sentido común” ante la elección provincial que se viene encima, Moisés la impugnó ante la Justicia Federal.

Un juez mete la cola en la disputa del peronismo

En nombre de la lista Generación Valiente, Moisés planteó que “al disponer la postergación del acto eleccionario, se termina por configurar un ejercicio abusivo de las atribuciones de la intervención partidaria y la desnaturalización de la medida”.

El planteo de la senadora quedó en manos del juez Hansen, el mismo que suspendió las elecciones el año pasado, a pedido de una lista vinculada al gobernador riojano Ricardo Quintela, y el que antes había obstaculizado que en la PASO de 2023 la boleta de Chaher pudiera ir en el mismo cuerpo que la presidencial de Sergio Massa.

Moisés mantuvo en todo este proceso al menos dos encuentros con CFK. En el primero parecía aceitada la unidad con la propia Moisés como presidenta y con Chaher como vice, pero en el segundo percibió que la presidenta del PJ nacional le daba un espaldarazo a la candidata de La Cámpora. Este lunes evidenció una prueba definitiva cuando, en el debut como titular del partido, CFK prorrogó la intervención del PJ jujeño.

Moisés viene dando signos de su búsqueda de autonomía y milita en el Senado la posibilidad de que dentro del peronismo se arme un bloque aparte. Se queja de que en la provincia La Cámpora se quiere quedar con todo en el PJ y de que metieron la mano Wado de Pedro y Máximo Kirchner. Sin embargo, la disputa con Chaher viene desde hace ya tiempo, al punto tal que se enfrentaron por la candidatura al Senado en las PASO de 2023. Ganó Moisés.

La Cámpora sumó aliados

En paralelo a la reunión nacional, hubo un encuentro de las distintas representaciones del PJ de Jujuy. Chaher logró allí una foto con referentes de otros sectores, hoy aliados en la interna: el diputado nacional Guillermo Snopek y Rubén Rivarola, presidente del bloque legislativo, y el que en su momento pactó con el exgobernador radical Gerardo Morales.

El trío dirigencial denunció la “maniobra extorsiva” de Moisés. La acusaron de que usa la banca en el Senado “para beneficio personal”.

Chaher dijo a Letra P que “lo importante es la elección de mayo" y que por eso está "trabajando con el peronismo de Jujuy para llegar con solidez a las elecciones y ser alternativa después de una década de radicalismo”.

rivarola chaher snopek.webp Leila Chaher, este lunes, junto a Rubén Rivarola y Guillermo Snopek, del PJ de Jujuy: fustigaron con dureza a Carolina Moisés.

Su sector interpreta que Moisés nunca quiso la unidad y que por eso cada vez que hubo negociaciones planteó exigencias desmedidas y condicionamientos inaceptables.

“La postergación de la interna no anula ninguna discusión, se patea para adelante pero la elección va a estar en noviembre. La inmensa mayoría está alineada en esta estrategia y bajo la conducción de Cristina. Quienes no están, es porque no quieren”, chicaneó a Moisés.

La mirada del kirchnerismo es que el PJ de Jujuy está roto desde hace mucho tiempo y a cada paso se atomiza un poco más. Por eso aspira a que la intervención complete una especie de Operación Barajar y Dar de Nuevo, en un proceso que incluirá primero la elección provincial y después la legislativa nacional en la que se pond´ra en juego la banca de Chaher.

En este marco, y mientras se espera que Moisés formalice el portazo y anuncie que irá a las elecciones con otro sello, la aspiración del PJ frente a los comicios de mayo tiene expectativas bajas: que la derrota no sea contundente y que la fragmentación se note lo menos posible.