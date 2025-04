Andrés Larroque acusó a La Cámpora de preparar un "golpe institucional" contra el gobierno de Axel Kicillof

Live Blog Post

Mauricio Macri reveló que ya no tiene contacto con Milei y volvió a cuestionar al entorno presidencial

El expresidente Mauricio Macri afirmó este lunes que ya no tiene contacto con Javier Milei, y detalló: “Desde agosto del año pasado, cuando me invitaba a Olivos a comer milanesas, ya no lo veo”. El fundador y titular del PRO advirtió en radio Rivadavia que el Presidente "soñaba con abandonar el populismo", pero que finalmente “nada de eso sucedió”.

Macri volvió a cuestionar al entorno presidencial y alertó: “Lo convenció, lo manipuló hacia un proyecto de poder, poniendo la energía donde no había que ponerla”. Aún así, el ex jefe de Estado ratificó su afecto por Milei y aclaró que no se siente opositor porque está “orgulloso” de lo que hizo durante su gestión. El ingeniero también ironizó sobre la falta de resultados en algunos sectores y remató: “Hay lugares donde no pusieron ni un vientito”.