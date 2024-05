El peronismo se cuelga de las críticas de la Iglesia a las políticas sociales de Javier Milei

Durante el acto religioso en el Palacio de los Deportes, propiedad de la Iglesia, se leyó una carta del papa Francisco , quien exhortó a que “la grieta se termine”, a una presencia “fraterna y comprometida entre aquellos que cargan cruces pesadas” y a no dejarse arrastrar por “la colonización ideológica, ni por la cultura de la indiferencia ”.

Mientras que el pontífice también alentó a organizarse en comunidad para luchar contra “todo tipo de injusticia” y tener un diálogo “inteligente” con el Estado; el arzobispo porteño Jorge García Cuerva criticó que, medio siglo después, muchas de las situaciones que combatía Mugica “sigan estando o se agravaron”.

En la misa, García Cuerva también se quejó de que la administración libertaria haya suspendido el Fondo de Integración Social Urbana (FISU); política social que, junto al cese del envío de alimentos para los comedores por parte del Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello, también repudió el equipo de sacerdotes de las villas en una declaración.

cuerva.jpg El peronismo se cuelga de las críticas de la Iglesia a Javier Milei NA

“¡No se pueden sacrificar dos generaciones por una promesa de dudoso cumplimiento! ¡No se pueden cerrar comedores en este momento, con tanto aumento de precios, con tanta gente perdiendo el trabajo! El hambre no es psicológico, ni ideológico; no se combate con relato y redes”, le recordaron a Milei los curas villeros.

CFK, a su modo

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner también homenajeó a Mugica con la entronización de una imagen de la Virgen de Luján en la sede del Instituto Patria, a pedido del grupo de Curas de la Opción por los Pobres (OPP), entre ellos el sacerdote y exfuncionario Juan Carlos Molina.

En discurso ante curas villeros y activistas de los derechos humanos, CFK criticó la gestión de Milei, al asegurar que "nunca se vivió por lo menos en lo contemporáneo inmediato una situación similar"; y exhortó a los presentes a "no agachar la cabeza ante lo que está pasando", porque, aseguró, "las cosas van a cambiar".