"El peronismo porteño tiene que ampliar sus acuerdos políticos sin desperfilarse"

De bajo perfil público hasta ahora, Modarelli (42 años) es un dirigente que expresa a la segunda generación militante de la organización que conduce Máximo Kirchner . Al mismo tiempo, cuenta con una extensa trayectoria política en la ciudad de Buenos Aires. Desde hace más de 15 años mantiene su base territorial en la Comuna 8, más precisamente en el barrio de Villa Lugano, algo que no le impidió ocupar un lugar clave en diferentes organismos locales y nacionales.

En un extenso diálogo con Letra P , Modarelli analizó la situación de la ciudad, el momento actual del peronismo y dejó una definición clara de cara a 2025: "El peronismo tiene que ampliar sus acuerdos políticos, pero no podemos desperfilarnos".

-Pareciera que la gestión de Jorge Macri no arrancó todavía. Esto es doblemente preocupante porque el año pasado ganó una fuerza oficialista que cumplirá 20 años de gestión con este tercer jefe de gobierno. Ya venía bastante mal el último año de Horacio Rodríguez Larreta, cuando se dedicó a hacer campaña nacional. Ahora no hay un plan de gobierno. Entonces apelan a esloganes.

-¿Por ejemplo?

-Dicen que quieren hacer obra pública en la zona sur, pero nadie conoce el plan de implementación. Son anuncios espamódicos. Ni hablar de los números de indigencia y pobreza, que insólitamente crecen por encima incluso del valor nacional, lo que quiere decir que lo que la ciudad podría amortiguar, no lo está haciendo. Detrás de esas deficiencias se mueren personas.

Modarelli 2.JPEG El presidente del bloque de Unión por la Patria en la Legislatura porteña, Juan Modarelli, habla sobre el peronismo porteño, las posibles alianzas y la gestión de Jorge Macri.

¿Cuáles son las diferencias y los puntos de acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza en la Ciudad?

-Es muy difícil pensar la ciudad sin pensar lo que pasa en el país. Hoy el gobierno porteño es el mejor alumno de Javier Milei. Lo que plantea el gobierno nacional, se aplica directamente en la Ciudad. En algunos aspectos, incluso se profundiza. Es llamativo cómo no hay ninguna intención de amortiguar, con recursos propios, las medidas nacionales que están pegando de lleno en este distrito. No se mantiene la obra pública, no se vuelcan recursos en sectores vulnerables.

El peronismo como oposición

-¿En ese escenario, cuál es la estrategia del peronismo y de Unión por la Patria en el distrito?

-En la Ciudad hay un núcleo electoral peronista, kirchnerista, muy importante, que tiene como piso el 25%. Lo que fue pasando en los últimos años es que algunos sectores del progresismo o del radicalismo también mutaron hacia la derecha de la mano de Juntos por el Cambio.

-¿Cómo se paran frente a esos cambios?

-Para ganar la Ciudad, tenemos que seguir ampliando la base de representación en dos cuestiones principales. Por un lado, que reivindicamos un modelo que hizo que la Argentina estuviera mucho mejor de lo que está hoy. Al mismo tiempo, mantener la definición de que somos el espacio político que interpela a esos sectores medios a los que el macrismo no va a poder contener, por ser subsidiario de Milei, y tampoco el gobierno nacional, que los está afectando o dejando de lado con sus políticas avaladas por la gestión de Macri.

-¿A qué políticas refiere puntualmente?

-En estos pocos meses, muchos sectores de la clase media que históricamente fueron refractarios al peronismo ven cómo las políticas de La Libertad Avanza les robaron el trabajo, el salario, les volaron por los aires las tarifas. Tenemos que mostrarles a esos sectores que tenemos una propuesta de gobierno para que puedan vivir mejor.

¿Cuál es el programa de gobierno que proponen?

-En la Ciudad tiene que haber una política de promoción para el sector turístico y la cultura, que son dos de las industrias más dinámicas de Buenos Aires. Queremos desarrollar una política en la que el Estado cuide a las Pymes, que son las generadoras de empleo. Tiene que haber equilibrio y desarrollo común entre la zona sur y el norte, sin que eso signifique vía libre para la especulación inmobiliaria, con políticas de vivienda para los sectores medios y la integración real con las villas de la ciudad.

Las alianzas posibles

-Una discusión vigente hoy en el peronismo es cómo y hacia dónde ampliar las alianzas. ¿Cómo se resuelve ese dilema?

-Para construir con mayor amplitud en la ciudad de Buenos Aires tendríamos que retomar a Néstor Kirchner y partir de que cada uno tiene su verdad relativa, pero también definir si se quiere acordar un proyecto de ciudad o construir una foto amplia de dirigentes de distintos espacios políticos. Hay que construir diez puntos de acuerdo donde la sociedad puede ver una propuesta concreta, pero sin desperfilarmos.

-¿Por dónde se empieza?

-El peronismo tiene una base electoral y social bastante compacta que se amplía si confluye con otros sectores que buscan una modificación importante de cómo se vino gestionando la ciudad de Buenos Aires. Son temas que quedaron expuestos, por ejemplo, con el desfinanciamiento de las universidades públicas. Al radicalismo, a nosotros, a buena parte de la oposición, el tema nos afectó desde distintos lugares. Hay que tratar de ir construyendo en temas comunes, pero sin desperfilarse.

-¿Hay algún ejercicio de unidad hoy en la Ciudad?

-Unión por la Patria, al igual que antes el Frente de Todos y el Frente para la Victoria, siempre trabajó por la unidad con distintos sectores. Esa unidad hoy se expresa en la Legislatura, donde nuestro bloque está compuesto por compañeros y compañeras de otros espacios que actúan representando a distintos sectores a partir de la elaboración de políticas y proyectos que buscan mitigar el impacto de las políticas de Milei.

-El PJ porteño renovó sus autoridades con lista de unidad. Esa experiencia ¿aporta algo ante las tensiones a nivel nacional o de otros distritos?

-Aporta la certeza de que si ponemos por delante la necesidad de robustecer nuestro espacio político para desarrollar la pelea que tenemos por delante, se alcanzan acuerdos. Yo creo que la unidad que se construyó en la ciudad. Detrás de la presidencia de Mariano Recalde se encolumnan todos los sectores del peronismo. Eso refleja una constancia y un laburo que se vino dando en la identidad del peronismo porteño. Con Juan Manuel Olmos en la presidencia del Congreso Metropolitano, donde están todos los compañeros y las compañeras del peronismo que quisieron ser parte de eso.

-¿Alcanza de cara a las elecciones legislativas de 2025?

-Es un punto de partida, pero no para el armado de listas, sino para definir la estrategia electoral y política de los próximos años. Si vos robustecés esa herramienta, que es el partido más importante de Unión por la Patria, tenés un buen trecho recorrido.