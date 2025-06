Plan unidad: La Cámpora propone barajar y dar de nuevo con las listas nacionales entre ceja y ceja

Tras la movilización, sobre la discusión electoral, el diputado Kirchner afirmó que, “a horas de consumada la proscripción de Cristina”, no está “pensando en eso”. Consultado por su candidatura, remarcó que no le “resultaría muy simpático hacerlo ante la proscripción de ella”, aunque dejó abierta la posibilidad si así lo define CFK . “No tengo ganas de pelear”, expresó en relación con una interna con el gobernador.

El peronismo en unidad

La conducción cristinista busca que el debate electoral no implique dar por cerrada la discusión sobre la proscripción de la expresidenta. “Todavía no hablamos de lo electoral. Tal vez se empiece a hablar el fin de semana, pero no queremos naturalizar lo que está pasando con Cristina, dar vuelta la página y pasar a esa discusión, porque si no parece que todo da lo mismo y no es así”, señaló a Letra P un dirigente de La Cámpora.