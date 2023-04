CFK, Massa y Kicillof, el podio de presidenciables de los intendentes

Sin embargo, la incertidumbre es total y las expectativas de un triunfo nacional se desvanecen y es allí donde fuentes consultadas manifiestan a Letra P sus dudas respecto de que CFK dé marcha atrás con la decisión de no competir por ningún cargo. “Ante la posibilidad de perder, es muy difícil que Cristina sea candidata”, dice otro intendente que no milita en las filas ultra K. Como sea, todos los consultados están a la espera de lo que diga este jueves en su primera aparición pública tras el renunciamiento del presidente Alberto Fernández .

Pese a que busca mostrarse abocado a la gestión de la crisis, Massa mantiene un diálogo fluido con muchos de los intendentes. Este lunes, luego del anuncio de inversiones de Edesur en la zona sur del conurbano, el ministro mantuvo un breve encuentro con los jefes y las jefas comunales presentes. En el entorno del hincha de Tigre dicen que de esa reunión el ministro se llevó un fuerte respaldo a su gestión económica, pero también respecto a su futuro político; y hubo un compromiso de volver a reunirse para hablar estrictamente de lo electoral “cuando pase el huracán”, algo que también le reclama la tribu bonaerense del Frente Renovador.

https://twitter.com/SergioMassa/status/1650586869149605895 Presentamos un Plan de Obras a un mes de la intervención de @OficialEdesur junto al interventor @JorgeFerraresi, intendentes y la secretaria @FlaviaRoyon, en el que se realizarán 278 obras en 12 municipios para mejorar el servicio de energía eléctrica a más de 2.400.000 personas. pic.twitter.com/H0thbDJQA2 — Sergio Massa (@SergioMassa) April 24, 2023

“Si Sergio logra pasar esta y estabilizar, puede, incluso, salir fortalecido”, se esperanza un intendente del sur del conurbano, pero también reconoce que “estar a tiro de una corrida” es “peligroso” en medio de una campaña.

El presidenciable enjabonado

La opción del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, no está descartada para un grupo -aunque más reducido- de intendentes, quien dicen tener el apoyo de un sector de La Cámpora en esa cruzada. “Vamos a insistir con la posibilidad de que sea Axel hasta último momento. Lo que hay que hacer es convencer a Cristina de que, si ella no es, (Kicillof) es la mejor opción”, afirma un intendente aliado al presidente del PJ, Máximo Kirchner.

No obstante, el gobernador sigue sumando apoyos constantes a su carrera por la reelección. Gran parte del intendentismo de la provincia, tanto del interior como del conurbano, ya le brindó públicamente su respaldo y este lunes sumó el clamor de una parte importante del sindicalismo bonaerense liderado por Pablo Moyano, tras un almuerzo en la gobernación.

Scioli y Wado, todo bien, pero no

Las otras opciones no convencen a los intendentes. Aunque tienen muy buena relación con el embajador de Brasil, Daniel Scioli, hay quienes creen que no tiene el volumen necesario que el tiempo político demanda. El exgobernador no cuenta tampoco con el aval de Kirchner, quien lo cuestiona cada vez que puede en reuniones privadas. Sin embargo, el exmotonauta logró en los últimos días algunas fotos de peso, como la que se sacó con la intendenta de Quilmes, la camporista Mayra Mendoza, y la de este martes junto a Kicillof, en el marco de una misión comercial en Brasil. La misma consideración hacen del ministro del Interior, Wado de Pedro.

Desdoblamiento y esquema Y

Si el podio mencionado no camina, las opciones se desvanecen una tras otra y la situación mantiene el caos actual, una parte del intendentismo bonaerense insistirá con un desdoblamiento para separar la elección bonaeresne de la nacional. Eso implicaría dar por perdida la batalla por la Casa Rosada, pero -estiman- otorgaría más chances a retener Buenos Aires y, sobre todo, las intendencias.

El otro aspecto que todos mencionan es la interna en las Primarias, hoy transformado en la disputa central del kirchnerismo con el albertismo. El universo K pretende esquivarlas, la Casa Rosada salió a militar con fuerza que las candidaturas se diriman en las PASO. Los intendentes pretenden que no haya otras listas del Frente de Todos en sus distritos; cero competencia.

Los jefes y las jefas comunales todistas del conurbano bonaerense no son una masa uniforme, se agrupan en sectores ultra K (Mario Secco, Mayra Mendoza, Lucas Ghi, entre otros), aliados del kirchnerismo (el jefe de Gabinete y mandamás de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y un grupo de jefes comunales que le reportan), históricos dirigentes del justicialismo (Juan José Mussi, Alberto Descalzo o Mario Ishii, entre otros) y exalbertistas como Juan Zabaleta (Hurlingham) y el ministro de Obras Públicas y jefe político de San Martín, Gabriel Katopodis.