Y Scioli va: avales, búnker y foto con Kicillof

La renuncia de Alberto Fernández a competir por la reelección le terminó de despejar a Daniel Scioli uno de los dos condicionamientos que se había autoimpuesto para su candidatura: no enfrentaría ni al Presidente ni a Cristina Fernández de Kirchner en una interna. Por eso, y con la certeza de que la vicepresidenta tampoco estará en la boleta presidencial del Frente de Todos (FdT), el embajador en Brasil ordenó a su comando de campaña acelerar a fondo para llegar al cierre de listas sin sobresaltos.

“Massa entró en una espiral descendente. A esta altura, está más que claro que no va a cumplir con ninguno de los objetivos de su gestión en Economía. Si tiene todo el apoyo que dice tener de los gobernadores y de la CGT, que lo enfrente en una interna a Daniel. El que gana es candidato y el que pierde acompaña”, desafían los sciolistas.

https://twitter.com/danielscioli/status/1649902594230296577 Es tiempo de los grandes acuerdos. Es mi compromiso poner el foco en los sectores estratégicos según la demanda global. Tenemos todo para salir adelante.#EsTiempoDeArgentina pic.twitter.com/2qIxKV0cFa — Daniel Scioli (@danielscioli) April 22, 2023

Este martes en Brasil tendrá una foto importante que lo mostrará junto a Axel Kicillof. El gobernador bonaerense viaja a San Pablo para participar de la feria Automec, un evento que reúne a empresarios del rubro automotriz y de la que participa una nutrida delegación de firmas de la provincia de Buenos Aires.

Tanto desde el entorno del gobernador como del embajador buscaron en las últimas horas quitarle cualquier connotación política al encuentro. “Yo recibo y acompaño, como lo vengo haciendo desde el primer día de mi gestión, a los gobernadores, intendentes y empresarios, y viene Axel a la feria más grande de autopartes a promover exportaciones de autopartistas de la provincia de Buenos Aires”, dijo Scioli en declaraciones radiales. La reunión, subrayan en la Gobernación, estaba pautada desde hace más de cinco meses, en un contexto muy distinto al actual.

Con todo, la lectura política de esa foto es inevitable. Scioli quiere competir en la PASO en igualdad de condiciones y eso implica compartir con su rival, sea Massa o Wado de Pedro, los tramos de la boleta de gobernador bonaerense, legisladores nacionales y provinciales. La tesis que sostienen en el sciolismo es la de una interna que dibuje una letra X, con dos opciones presidenciales y enfrentamientos en los distritos, pero confluencia en el resto de las categorías. Por eso, el abrazo con Kicillof en San Pablo enviará un mensaje claro en esa dirección.

“Daniel no tiene ningún problema ni con Cristina, ni con La Cámpora ni con Kicillof. No vemos por qué si hay una interna no sea con ese modelo”, repiten en el sciolismo.

Para eso, Scioli espera la misma señal que tiene expectantes a todos en el oficialismo: la palabra de Cristina Fernández. Aunque el exgobernador está convencido de que la vicepresidenta no dará marcha atrás con su decisión de no competir en las elecciones, necesita que esa variable termine de despejarse para consolidar su estrategia.

Por estas horas, sus colaboradores no confirman ni niegan su presencia en el acto del jueves que CFK encabezará en el Teatro Argentino de La Plata. Ese día, Scioli tiene agenda de actividadades en Brasil, pero podría levantar todo para viajar a Argentina y estar en la capital de Buenos Aires. “Daniel integró la fórmula junto a Néstor Kirchner que ganó hace 20 años”, recuerdan cerca suyo. “Es una fecha importante”, deslizan.

El exgobernador espera que Cristina dé un gesto claro de que avala su decisión de presentarse en la PASO, más allá de que el kirchnerismo compita con otra lista. Dicen haber tenido alguna señal semanas atrás, cuando la intendenta camporista de Quilmes Mayra Mendoza lo recibió en su distrito para compartir una actividad. Pero las cartas, creen, terminarán de develarse el jueves, con el mensaje de la vicepresidenta en el Teatro Argentino.

Mientras tanto, acelera hacia el 24 de junio, donde espera anotar su nombre en la interna del Frente de Todos y buscar la revancha de 2015.