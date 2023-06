El Movimiento Evita , que conduce Emilio Pérsico , pretende competir en internas en trece municipios bonaerenses. Aseguran que hasta las últimas horas “todo estaba encaminado” para tener listas en el 90% de los distritos que pidieron. El más trabado es el Partido de la Costa, gobernado por Cristian Cardozo . No obstante, reconocen que en las próximas horas todo puede cambiar y, por las dudas, ya reservaron listas con partidos vecinales para jugar con boleta corta.

“Hasta ayer (viernes) nos estarían dando la interna, de lo que pedimos, el 90 por ciento estaría encaminado”, afirmó a Letra P un dirigente del Evita que está en la mesa de negociación. Sin embargo, reconoce que “todo puede cambiar” y que hay que esperar no sólo hasta las 12 de la noche de este sábado, cuando cierren las listas, sino también algunos días por si impugnan nóminas en la Junta Electoral.

Por si eso ocurriera, el Evita tiene como resguardo un paquete de partidos vecinales con los que podrían presentar a sus candidatos y candidatas con boleta corta si no los dejan competir adhiriendo a la boleta que llevará a Sergio Massa como candidato a presidente y a Axel Kicillof como gobernador.

“Vamos a reservar en los distritos con partidos vecinales por las dudas de que no nos den la interna”, asegura la fuente, aunque marca que si el espacio cedió para que haya interna en Moreno, el distrito gobernado por el Evita con Mariel Fernández para competir contra el dirigente del Frente Renovador, Damián Contreras, no hay muchos argumentos para decirles que no.