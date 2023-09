El León asusta a las vacas: incertidumbre en el campo por las propuestas libertarias

“El campo argentino es el mejor del mundo y debe recuperar la rentabilidad que le han quitado chupándole la sangre y arruinando la vida a los que producen”, dijo Javier Milei en la Sociedad Rural y arengó: “El campo tiene que ser la nave insignia del desarrollo. Si no les gusta, sigan con los mismos de siempre, que van a romper todo”. Debería ser música para los oídos del agro, pero no es tan así: las propuestas del líder ultraderechista generan incertidumbre en el sector .

El referente señala que en la Argentina "hay un Estado elefantiásico, pero (optimizarlo) no es un trabajo para hacer con motosierra”. Le parece que Milei está prometiendo cosas que no sabe si va a poder cumplir. "La eliminación de Ingresos Brutos -afirma- es excelente, pero depende de cada gobernador. Los países que adoptaron el dólar no crecen y Argentina necesita crecer”. Sí se manifiesta a favor de la unificación cambiaria, porque "el actual sistema de un dólar para importar y otro para exportar no se sostiene", aunque advierte que "no se arregla de un día para otro como pregona Milei”.