El Frente Renovador de Misiones reafirmó su compromiso con la salud y la educación

El Frente Renovador Neo de Misiones reafirmó su compromiso con la salud y la educación

El Frente Renovador de la Concordia de Misiones expresó el "compromiso con la salud y la educación" de sus legisladores en el Congreso , en la previa de la sesión de la Cámara de Diputados que se celebrará este miércoles y tras acompañar en el Senado los dictámenes para declarar la emergencia en pediatría y mejorar el presupuesto de las universidades .

El oficialismo misionero ratificó que sus espadas parlamentarias "trabajan con responsabilidad y compromiso en el Congreso" para acompañar "proyectos fundamentales para la vida de los argentinos y defendiendo siempre los intereses de Misiones".

En un comunicado, la renovación destacó su respaldo en el Senado a dos leyes de "gran impacto social" que obtuvieron dictamen de comisión este martes .

La bancada misionerista apoyó el dictamen de la Ley de Emergencia del Hospital Garrahan entendiendo "la importancia de este centro de referencia nacional donde miles de niños y adolescentes de nuestra provincia reciben atención médica".

Lo propio ocurrió con el Fondo Universitario (FUN). El Frente Renovador de la Concordia subrayó que además el presidente de la Cámara de Representantes, el exgobernador y candidato a diputado por Misiones, Oscar Herrera Ahuad , mantuvo reuniones con rectores, vicerrectores y decanos, "consolidando un respaldo firme a la educación superior en todo el país".

#Congreso | Preocupación para Milei: las secuelas del cierre de listas complican sus vetos en Diputados | Por @mauricanta https://t.co/4elyZmdX5Q

"De esta manera, el Frente Renovador de la Concordia deja atrás especulaciones y muestra con hechos su compromiso con dos pilares esenciales: la salud y la educación", añadieron.

El debate en Diputados

En relación con los vetos presidenciales que este miércoles la cámara baja intentará comenzar a anular, el misionerismo recordó que su bancada en el Senado "votó a favor de la emergencia en discapacidad y de la ayuda a Bahía Blanca, posiciones que fortalecen la mirada solidaria y federal de Misiones".

"Sabemos que las próximas discusiones en la Cámara de Diputados serán complejas, ya que para rechazar un veto se necesitan dos tercios de los votos, mientras que para ratificarlo basta con un tercio. Sin embargo, nuestra postura es clara: acompañamos lo que significa más salud, más inclusión y más oportunidades educativas para los argentinos", sostiene el texto.

"Desde el Frente Renovador de la Concordia reafirmamos que Misiones siempre está presente, construyendo desde el Congreso un camino de unidad, compromiso y soluciones para la gente", concluyeron.