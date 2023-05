El exadministrador de la Corte acusó a Rosatti de "negociar" fallos por contratos

"No estoy aquí por bronca o por un traslado. Estoy porque me negué a cubrir al doctor (Mariano) Althabe y a (Silvio) Robles ", se presentó Marchi, quien fue desplazado hace un mes por una acordada firmada por Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz , haciendo alusión al médico que administra la obra social judicial y a la mano derecha del presidente del máximo tribunal.

Marchi pidió también investigar el posible otorgamiento de contratos para negociar en la Cámara de Casación el cierre de una causa iniciada en Santa Fe contra Rosatti, en la que un exchofer del municipio santafesino declaró llevarle dinero todos los meses.

"Tuvo un recorrido por distintas instancias judiciales y también recusaciones a jueces por parte de Rosatti. Dada la informalidad y preferencia con los que solicitó Robles los contratos, sería conveniente pedir los fallos de las distintas instancias y los contratos que se dieron a los jueces durante los años 2021 y 2022″, sugirió Marchi. El kirchnerista Rodolfo Tailhade reclamó la información. "Esta causa se resolvió en tres días. Los que somos penalistas sabemos que es lo que tarda entre llegar de una oficina a la otra".

Marchi reiteró que Maqueda estuvo a cargo de la administración de la obra social hasta 2021 a través del director Aldo Tonón, con quien tuvo diferencias durante la pandemia. No hubo un acto administrativo que ratificara esa designación: fue una decisión de Lorenzetti, según declaró el exadministrador hace 15 días.

Rosatti heredó la gestión ni bien asumió la presidencia de la Corte y la delegó en el médico Althabe. Marchi relató que sus roces con el santafesino se iniciaron cuando presentó su cuarto informe de supervisión de la obra social y, como involucraba a Althabe, Robles evitó que llegara a "al menos un ministro de la Corte".

a93a1c7e-2184-445c-a583-e92e3ac9d2c8.jpg

"Rosatti me dijo que si corría peligro el cargo de Althabe yo me iba primero. Y me pidió destruir el legajo de Althabe en la parte que él lo proponía. Yo le advertí que no me asustaba su amenaza. Además, me manifestó que a él no le llegaba la ley. Yo le dije que sí. Que le llegaba el pueblo, que son ustedes", describió del exfuncionario.

Marchi calculó que Althabe perdió 2700 millones de pesos por deficiencias financieras, que consistían en no constituir los plazos fijos con fondos de las cuentas corrientes. "Es una negligencia grave, probablemente incumplimiento de deberes de funcionario público. Hice esta denuncia y me empezaron a perseguir", sostuvo. Además, consideró que "la falta de contabilidad" impedía generar certezas en las transacciones económicas y financieras. "Sin presupuesto, ni balance cierto y con información que se pueda perder al día siguiente no se puede controlar ingresos y egresos. Es una negligencia grave que abarca la gestión de Maqueda y Rosatti".

El exadministrador aseguró que estas denuncias las presentó ante la justicia, junto a otras como la eliminación del correo electrónico de Rosatti, que según explicó en la anterior audiencia, se ejecutó por una orden de Robles a la dirección de informática. "Sufrí hechos de presión. Hubo comunicados de la comisión interna del gremio de judiciales, luego de una reunión de un grupo de empleados con los ministros. No tenían firma, porque es una forma de presionar que tiene el vocero (por Robles). Las reservas de la Corte son de 150 mil millones y de 70 mil en la obra social. Son atractivas para cualquier grupo", señaló Marchi.

Los representantes de la Coalición Cívica interrogaron al exadministrador por la gestión de Ricardo Lorenzetti como presidente de la Corte, pero no lograron demasiados datos. Por caso, desconoció las empresas que según la denuncia utilizó el rafaelino para circular dinero. Marchi evitó justificar cómo fue que Maqueda administró la obra social si una acordada de respaldo. "Me remito a lo que ya declaré", se excusó.

El contador Nicolás Serafini, exauditor de la obra social, confirmó las irregularidades denunciadas: no se presentaban balances y los presupuestos no se legalizaban ante el Consejo de Ciencias Económicas. "No es un problema si son de uso interno, pero si se tenían que presentar ante un tercero, como un banco", explicó.

La audiencia comenzó con una declaración de la jueza Martina Fonrns, quien vinculó el fallecimiento de su marido en 2021 por demoras de la obra social en atender un cuadro de Covid 19. "Le hice llegar mi reclamo a Maqueda y no me respondió. Todos sabían que estaba a cargo de al administración".