Ley ómnibus: los gobernadores de JxC meten la coparticipación porteña en las negociaciones.

Como contó Letra P , los mandatarios cursaron un ultimátum para lograr un encuentro con Francos: advirtieron que si no tenían esa conversación rechazarían la iniciativa y podrían avanzar en un acuerdo con gobernadores del peronismo para presentar en el Congreso el proyecto para coparticipar el impuesto al cheque.

Los gobernadores presentaron allí el nuevo reclamo para la Casa Rosada, con un peso similar al que le dan a la baja de las retenciones: si la condición no se cumple no apoyarán la ley ómnibus. “Vamos a seguir negociando en bloque. Estamos avanzando. Pero esos puntos complican el acuerdo”, le dijo a Letra P un gobernador del PRO.

En este escenario, Pullaro -acérrimo opositor a la suba de retenciones- y Macri quedaron en el centro de la escena recibiendo el apoyo de sus pares. A la par, y como muestra de buena voluntad, Milei adelantó el envió de la reversión de Ganancias. La apuesta de que podría generar una fractura en la unidad de los mandatarios de la coalición opositora no dio frutos, al menos todavía.

Pullaro, además, encontró en el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, un aliado en el rechazo a la suba de retenciones. Ambos, a su vez, tienen injerencia en la UCR como en el peronismo, algo que se terminará de ver en el poroteo final en Diputados.

Dilema en el Congreso



La aparición de Jorge Macri en la negociación por la ley ómnibus tiene un triple impacto no sólo para el oficialismo sino también para el PRO. Por un lado, se trata del mandatario provincial más cercano a Balcarce 50, al punto de colaborar con el protocolo antipiquetes. Esa buena sintonía generó que en los albores de la gestión, el jefe de Gobierno se reuniera con el ministro de Economía, Toto Caputo, para comenzar a encauzar la cuestión de los fondos coparticipables, pero no hubo cambios.

El segundo y el tercer impacto van de la mano. Macri tiene una relación más que aceitada con los halcones del PRO que lo reconocen como un líder en momentos en los que el bloque en Diputados ya decidió acompañar el dictamen de La Libertad Avanza antes de que finalicen las negociaciones de los gobernadores con la Casa Rosada.

“Juntos por el Cambio no existe más en el Congreso. Que ellos (por los gobernadores) se muevan en bloque, no hay problema, pero que no obliguen a los bloques a moverse como ellos”, remarcó un diputado del PRO. El Gobierno ve esa interna y espera el momento para meterse de lleno para intentar debilitar a los mandatario provinciales.

La situación de las transferencias por coparticipación a la Ciudad ya cuenta con un fallo de la Corte que habilitó una cautelar. Así, la administración de Macri debería dejar de recibir el 1,4% de los fondos para pasar al 2,95%, casi el doble. Asimismo, el máximo tribunal dispuso que se compense al Ejecutivo porteño por el dinero no enviado entre 2020 y 2023, unos $360.000 millones.