El endeudamiento de Axel Kicillof: el diputado De Jesús pidió a la oposición que acompañe el proyecto

El diputado de Unión por la Patria (UP) Juan Pablo de Jesús pidió este viernes a la oposición que acompañe el proyecto de financiamiento que pide el gobernador Axel Kicillof y destacó que del lado del oficialismo hay “acuerdo, responsabilidad y vocación de diálogo”.
El legislador de la Quinta sección electoral remarcó que es “absoluta prioridad” avanzar en las tres iniciativas, dos de las cuales, Presupuesto y Ley Impositiva, ya fueron sancionadas, pero sigue empantanado el financiamiento. Desde las 10, la Cámara de Diputados entrará en sesión y rápidamente pasará a cuarto intermedio para seguir con las negociaciones.
“Este no es un paquete de leyes para un gobierno, es una necesidad para las y los bonaerenses. Porque garantiza que se puedan sostener los servicios esenciales, acompañar a los municipios, continuar con obras, fortalecer la salud, la educación, la seguridad y cada una de las áreas que mejoran la calidad de vida de nuestra gente”, publicó De Jesús en su cuenta de X.
E insiste con que “todo el bloque de Unión por la Patria está listo para sesionar y aprobar juntos cada proyecto enviado por el Ejecutivo. Como lo venimos haciendo, seguiremos construyendo consensos y trabajando con responsabilidad”.
Como viene contando este medio, el punto central del desacuerdo es el monto destinado a los municipios y la forma de pago. También hay una fuerte puja por los cargos en organismos del Estado, como en directorio del Banco Provincia, que el Gobierno no descarta ampliar para facilitar la negociación.