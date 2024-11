El día que Javier Milei apoyó la idea de Ficha Limpia

"Las personas condenadas por corrupción en segunda instancia no podrán presentarse como candidatos en elecciones nacionales", auguró el mandatario. Casi nueve meses después, al cierre del periodo de sesiones ordinarias, la realidad fue otra: La Libertad Avanza tuvo ocho ausencias en el Congreso que fueron claves para que el PRO no logrará conseguir el cuórum para tratar esta iniciativa.

Como contó Letra P, Ficha Limpia tuvo el miércoles pasado el tercer intento de tratamiento en el recinto, desde que se presentaron las primeras iniciativas hace ocho años. Impulsado por legisladores del PRO y la UCR, el peronismo de turno siempre bloqueó el tratamiento porque, de prosperar la ley, le impedirá competir a Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones legislativas del 2025.

Tras el fracaso parlamentario, desde el partido amarillo y otros sectores de la oposición, acusaron a Milei de pactar con la exmandataria. "No hay cuórum porque la impunidad es muy poderosa en Argentina. Tengo la confirmación que me dio cada uno de los bloques. No nos comemos más el verso: no nos creemos más en las casualidades e imprevistos. Me siento burlada", denunció Silvia Lospennato, autora de la iniciativa.