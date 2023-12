El encuentro duró poco más de dos horas, asistieron 20 de los 33 miembros de UP -el resto participó por Zoom- y la conversación giró en torno a cómo detener el DNU, que ya tiene a una mayoría de ambas Cámaras que se pronunció en contra , pero aún así no hay fecha para tratarlo.

Ocurre que como Milei no lo incluyó en el temario de extraordinarias, en algunos bloques del Congreso interpretan que no puede ser discutido hasta marzo. En la reunión entre los sindicatos y el peronismo quedó claro que no es impedimento. Hasta circuló un tuit del diputado Pablo Yedlin con una explicación jurídica.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fpyedlin%2Fstatus%2F1739611763253895415&partner=&hide_thread=false Es indudable el derecho de ambas cámaras de tratar el Mega-DNU, en periodo extraordinario aunque no se haya incorporado a su temario. Incluso sin dictamen de la comisión permanente de trámite legislativo

Aquí @jorgehgentile lo aclara @MenemMartin @VickyVillarruel @gerpmartinez pic.twitter.com/CezJljLByi — Pablo Yedlin (@pyedlin) December 26, 2023

Según supo Letra P, en UP le recordaron a los referentes gremiales que hay más opositores del Senado que se expresaron en contra del DNU y en tal caso deberían ir a buscarlos. Apuntaron contra sus excompañeros Edgardo Kueider y Carlos Espínola, además de los partidos provinciales de Misiones, Río Negro y Santa Cruz, que son los árbitros en cada votación de la Cámara alta.

En Diputados también hay una mayoría en contra del DNU, pero el viernes la UCR le ofreció al Gobierno reformar una ley para debatirlo por tramos y así evitar la derogación, para la que se necesitan la mayoría de ambas Cámaras.

Se rompe la división de poderes

Al terminar la reunión, Mayans sostuvo que está dispuesto a trabajar "para todas las medidas del Poder Ejecutivo", pero que el DNU "vulnera el estado de derecho, rompe la división de poderes y altera el principio republicano federal, porque es un instrumento que se utiliza en casos especiales y no para derogar más de 300 leyes".

El formoseño cuestionó especialmente dos aspectos del DNU: las reformas laborales y la privatización de las empresas del Estado. "En algunos temas se vulnera el principio de patria libre, justa y soberana. Estamos dispuestos a trabajar ley por ley. Es importante que no sea demasiado tarde cuando la gente se entere de lo que se está por hacer".

Mayans se mostró junto a Daer y Godoy, quienes ratificaron que darán una pelea judicial y otra política para derogar el DNU. "Para eso fuimos a hablar con el bloque de diputados de UP la semana pasada. Hay que generar las condiciones para obtener una mayoría y que este decreto no siga adelante. El objetivo es frenar el contenido y también que no se use esa forma de hacer Gobierno", finalizó.

La comitiva gremial también la integraron Fabián Catanzaro (Corriente Federal), Alejandro Gramajo (Utep), Omar Plaini (Sindicato Vendedores de Diarios y Revistas), Rodolfo Aguiar (ATE), Claudio Britos (ATE-Congreso), Elena Pereyra (APL), Carlos Acuña (Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio) y Cristian Gerónimo (SEIVARA-CGT).