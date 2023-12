UOCRA, el gremio de la construcción de Gerardo Martínez, concentrará en la plaza seca frente al Teatro Colón e ingresará a la plaza por la esquina de Viamonte y Cerrito. En tanto, UPCN, de Andrés Rodríguez , puso como punto de encuentro la esquina de Viamonte y Libertad y Obras Sanitarias lo hará por Libertad y Córdoba.

Por carriles separados estarán la CTA Autónoma de Cachorro Godoy, que desplegará movilización desde la esquina de Talcahuano y Lavalle y los movimientos sociales y la UTEP, que lo harán desde Talcahuano y Córdoba.

El músculo de la CGT

Cuánta gente sacará a la calle la CGT el miércoles en la primera protesta contra el gobierno de Milei es todavía una incógnita. Pero en la previa sobrevuela la idea de que, por limitaciones del contexto y también por decisión política, la central no mostrará por ahora todo su músculo callejero. Algunas estimaciones hablan de una concentración que no superaría las 20 mil personas.

El hecho de que no sea una jornada de paro complica la posibilidad de movilizar de los gremios con trabajo regulado, cuyos trabajadores no pueden abandonar las tareas. Pero también hay preocupación por el amplio operativo de controles de micros en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires. La mayoría de los transportes que contratan los gremios no tiene papeles en regla, por lo que sus dueños no quieren arriesgarse a ser detenidos en el operativo.

La modalidad de la movilización y la estrategia cegetista fue eje este martes de distintas reuniones. La cúpula sindical mantuvo un encuentro por la tarde con senadores de Unión por la Patria, antes del cual Daer pidió al Congreso que "ejerza el contralor al Ejecutivo" y "ponga un límite al DNU", al tiempo que no descartó la posibilidad de que se convoque a un paro general para el día jueves.