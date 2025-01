El coqueteo entre Javier Milei y Mauricio Macri genera desconfianza y desata especulaciones en Santa Fe

El coqueteo que Javier Milei y Mauricio Macri no termina de prender en ninguna de sus tropas de Santa Fe . Mientras que en La Libertad Avanza descreen de que tenga un buen final, producto de la resistencia de Karina Milei , en el PRO aducen una cuestión de piel, aunque ya hacen números y le ven el lado positivo.

No obstante a eso, los campamentos analizan cada movimiento y esperan por definiciones. No es ningún secreto que Romina Diez es una generala implacable a la hora de representar la voluntad de la Hermanísima en la Bota. Por eso, no es extraño que del lado libertario se mantengan en su postura de sospechar de cualquier figura del PRO que quiera acercarse, incluso si esa figura es el propio Macri y encuentra eco en Milei. En la tropa violeta creen que la resistencia de dos de los vértices del Triángulo de Hierro, Karina Milei y Santiago Caputo , será imposible de vencer y que, por eso, no habrá tal acuerdo.

Una cuestión de piel

Algo similar sucede en el PRO. Cerca de Gisela Scaglia no terminan de creer que el ida y vuelta público entre el Presidente y el ex termine efectivamente en un acuerdo. No solo por lo estrafalario del método, sino también porque faltan cinco meses para ese cierre de alianzas. Además, consideran que es una estrategia pensada para el Área Metropolitana de Buenos Aires, lo que se expresó con la ausencia de dirigentes del interior en la lista de interlocutores que habilitó Macri. “Imponer una sola lógica electoral en todo el país va a traer más daños que beneficios”, entienden.

En la mesa chica de Scaglia se muestran enfocados en lo provincial y no quieren meterse tan temprano en la discusión nacional. Recuerdan que hace tan solo un mes, el calabrés le blanqueó a la vicegobernadora y un grupo de dirigentes santafesinos su enojo con la Casa Rosada y la decisión de ir con listas propias. Así como la posibilidad de acordar revivió en tan solo treinta días, puede volver a caerse en menos tiempo, parece ser el análisis que hacen.

Hay, además, una cuestión de piel. “Tenemos muchos que no se sentirían cómodos trabajando con ellos”, reconoce un entornista de Scaglia. Enumeran temas, como el pliego de Ariel Lijo para la Corte Suprema o la licitación de la Hidrovía, donde no coinciden con la Casa Rosada. Incluso, recuerdan el “destrato” que recibieron los funcionarios provinciales cuando no les permitieron asistir al anuncio de obras financiadas por el gobierno en barrio Tablada de Rosario, por ejemplo. “Romina Diez nunca tuvo ni un gesto con nosotros”, señalan.

macriproscaglia.jpg Mauricio Macri con Gisela Scaglia, la presidenta del PRO de Santa Fe. Allí, un acuerdo con Javier Milei es mirado de costado.

Las especulaciones del PRO

Sin embargo, hay una coincidencia en que el PRO de Santa Fe acatará la orden que baje de la conducción de Macri. Algo de eso ya reveló la propia Scaglia días atrás, cuando dejó abierta la puerta a establecer acuerdos con fuerzas que no forman parte de Unidos en las próximas elecciones. Solo piden que del otro lado haya “un interlocutor que entienda de política”. “No nos pueden ofrecer el octavo lugar”. ¿Cuál sería una oferta tentadora? Dos lugares entre los cinco primeros, casi dos bancas aseguradas, calcula un operador de la vice. ¿Encabezar? No es necesario

En la mesa chica de la galvense entienden que es una oportunidad para fortalecer sus posiciones en el Congreso y debilitar las de aquellos que dieron el portazo en Unidos. “Si el acuerdo lo cierra Macri, no le va a pagar a los que se abrieron de su conducción y se fueron con Patricia Bullrich”, dicen, en referencia a Núñez, Chumpitaz y Federico Angelini. Esos dos potenciales escaños podrían ser para Germana Figueroa Casas y otra figura de confianza de Scaglia, salvo que exista algún pedido en particular del propio Macri, como sucedió en otras ocasiones con Luciano Laspina.

Fo9CSevWYAA4FB4.jpg Germana Figueroa Casas, una de las diputadas santafesinas del PRO que debe renovar.

Sin embargo, dentro de Unidos también surgió otra hipótesis, algo afiebrada pero no imposible: que Macri y Milei acuerden que el entendimiento entre ambos espacios derrame en alianzas provinciales, y que por lo tanto el expresidente ordene al PRO de Santa Fe no firmar la alianza Unidos. El consejo directivo del macrismo local ya aprobó por unanimidad mantenerse en la coalición, pero el cierre de alianzas es a principios de febrero. Deberían acelerarse, y mucho, los tiempos del entendimiento entre el calabrés y el león libertario.