El circo de Javier Milei, la profecía no deseada de María Eugenia Vidal

"La política se convirtió en un circo", le dijo María Eugenia Vidal a Letra P . ¿Cuándo? ¿Después de ver el Panic Show que protagonizó Javier Milei en el Luna Park, donde volvió a desplegar sus delirios de grandeza teloneado por una banda liderada por un diputado antiescolarización y otros performers de la escena libertaria? No, lo dijo el 26 de octubre del año pasado: una profecía no deseada .

El presidente Javier Milei cantó "Panic Show", canción de La Renga

En términos de representación, que fue la materia de análisis de Vidal en la charla con Letra P, el último dato científico disponible es el que surgió de las urnas del ballotage del 19 de noviembre: según esa encuesta, el 56% se siente adentro y el 44%, afuera. Los últimos sondeos que intentan actualizar esa información indican que esas cuasimitades se han emparejado un poco, pero la ecuación no se habría alterado de manera significativa.

El filo de la motosierra y la licuadora de Javier Milei

Ahora, si la pregunta es si con la antipolítica "los argentinos" están adentro o afuera del circo en términos económicos y sociales, la respuesta es que el modelo de hiperajuste con motosierra eterna y licuadora que lleva adelante el Gobierno desde el 10 de diciembre, que conlleva aumento de la pobreza (en dos meses libertarios saltó al 57,4%, según la UCA), caída del poder adquisitivo de los salarios (17%) y las jubilaciones, grandes mártires del modelo; despidos masivos en el sector público, desplome del consumo y la actividad económica a niveles de pandemia (8,4% en marzo, el mayor desde diciembre de 2020) y festival de suspensiones en empresas que avisan que no podrán resistir mucho más sin empezar a podar sus plantas de personal, estaría expulsando más que incluyendo en la carpa del Panic Show.

Acaso todo esto último no inquiete a Vidal, estrella fugaz de un gobierno de Cambiemos que si no ajustó más, como ahora está haciendo Milei, fue solo porque no se animó, acaso deficitario en materia de megalomanía, lo que al dueño del circo 2024 le sobra.