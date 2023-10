Diputados: la CGT apoyó la reducción de la jornada laboral y la UIA advirtió que aumentará la inflación

El sindicalista también propuso avanzar cuanto antes con una ley, sin condicionamientos. "Hay que tender un camino y acelerarlo. Sino, no sale más. Argentina tiene que dar un paso para disminuir su jornada laboral y sin bajar los salarios. Tampoco queremos un banco de horas, que elimina el riesgo empresario", diferenció.

Le contestó Mónica Frade, diputada de la Coalición Cívica. "Si hablamos de redistribuir la riqueza, deberían hacerlo los sindicalistas, que no pueden explicar sus patrimonios", atacó y pidió copiar un sistema de Brasil en el que hubo pruebas piloto para definir la reducción de horas de trabajo.

Dobló la apuesta Mario Manrique, de Smata. "Yo podría poner en la lista a los políticos. Pero no me gusta generalizar", respondió. "Muchos dicen que no es el momento de tratar la ley, pero si estuviéramos hablando de achicar derechos, estaríamos al revés, porque los empresarios estarían justificando por qué sí y nosotros los sindicalistas explicando el no", agregó el sindicalista.

Resistencia industrial

Al igual que en la reunión anterior, los representantes industriales se turnaron para cuestionar una baja de la jornada laboral, esta vez con advertencias, que no hicieron más que aumentar el respaldo a la medida de los sindicalistas.

Marcelo Uribarren, vicepresidente de la Unión Industrial de Córdoba, consideró que la discusión "no es ética cuando el 40% de los trabajadores son informales. Además, 3,6 millones de asalariados que no poseen descuentos jubilatorios”.

Pero el más enfático en el rechazo fue Juan José Etala, presidente del departamento de política social de la Unión Industrial Argentina (UIA), quien advirtió por una pérdida del 36% de la productividad si se baja la jornada semana, con consecuencias en la cantidad de puestos trabajo y en los precios.

“No sólo no habrá más empleo, sino que se va a generar más inflación. Suponer que reducir la jornada aumentará la contratación de empleados es una expresión de deseo. No se aumenta el empleo por ley, sino cuando las condiciones económicas del país lo permiten", reclamó.

También se expresó en contra de la iniciativa Juan Pablo Diab, asesor de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME). "En las pymes no se habla de ganancias, se habla de subsistencia. Vemos con asombro proyectos que hablan de jornadas de 30 o 40 horas. Esto lleva un mayor análisis y en mayor profundidad”.

Les respondió el exdiputado y abogado laborista, Héctor Recalde. “No es cierto que no está probado que la reducción de la jornada aumenta la productividad y disminuye los accidentes de trabajo. También se reducen los accidentes laborales y los costos”.

El ministro de Trabajo de la provincia, Walter Correa, sostuvo que la Argentina tiene la jornada laboral más grande de la historia. “Esta medida permitiría la recomposición salarial, de la salud y de la calidad de vida; la disminución de la ART para las empresas y la redistribución de los cuidados. Aumentará la productividad, se reducirá la combustión, la generación de energía, de circulación de personal y se crearán más puestos de trabajo", pronosticó.