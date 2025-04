Diputados homenajeó al papa Francisco con ausencias y reproches por los viajes al funeral

El papa Francisco fue homenajeado en una sesión especial de la Cámara de Diputados , que tuvo un centenar de bancas vacías, por ausencias en todas las fuerzas. La izquierda no se presentó y el debate transcurrió sin cruces fuertes, aunque hubo reproches por la representación oficial que habrá en el funeral de Jorge Bergoglio .

En el último discurso de la sesión, el jefe del bloque de UP, Germán Martínez , blanqueó una negociación trunca de las autoridades de bloque con Martín Menem para viajar al Vaticano. "Haga lo que tenga que hacer para que pueda haber una presencia de diputados y diputadas de distintas bancas acompañando lo que se va a vivir en Roma. Lo dice alguien que no ha viajado en seis años", fue el pedido del santafesino.

En un clima cordial, la polémica por la presencia oficial en Roma había sido parte del inicio de la sesión, cuando la diputada Danya Tavela , de Democracia Para Siempre, le pidió a Menem ignorar las presiones del resto de la oposición y no enviar una delegación del Congreso al Vaticano para presenciar el velatorio de Bergoglio.

Hay bronca extendida en varios bloques porque Javier Milei viajará a la capital italiana con una delegación de ocho integrantes del Gabinete, pero no habrá presencia parlamentaria. “En nombre de la austeridad con la que usted ha manejado la Cámara, le sugeriría que viaje nuestro jefe de Estado”, planteó Tavela.

La unidad, por el papa Francisco

Como explicó Letra P, la sesión fue acordada este lunes por autoridades de bloque, a partir de un pedido de Unión por la Patria avalado por Menem, quien aceptó reprogramar las reuniones de comisiones y las interpelaciones a funcionarios por el caso $LIBRA.

El más interesado en montar un homenaje fue el diputado Eduardo Valdes, de UP, que fue embajador en el Vaticano entre 2013 y 2015, cuando Bergoglio se convirtió en Francisco. “Hoy lo ha logrado en la Cámara de Diputados: todos los jefes de bloque dejaron de lado la contienda”, sostuvo el exembajador, con la voz quebrada.

El diputado recordó detalles del papado de Bergoglio, como las negociaciones para la paz en Colombia, el retorno de las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos; y el fomento por el diálogo interreligioso. “En la misa de homenaje me saludaron verdes y celestes (como quienes se identifican a quienes están a favor o en contra del aborto)”, contó Valdés.

“Elijo recordarlo como lo que fue: un constructor incansable de la paz. El hombre que, con su geopolítica pastoral, logró sentar en la misma mesa a enemigos históricos", cerró el diputado.

También aportó sus anécdotas Santiago Cafiero, de UP, quien mantuvo un vínculo con el papa Francisco desde la Cancillería y lo sostuvo cuando dejó el cargo. El excanciller contó que lo visitó por última vez en noviembre y ese día el sumo pontífice le dejó una frase. “El tiempo es más importante que el espacio; la realidad es más importante que las ideas. El todo es más importante que las partes”, fue la definición de Bergoglio.

“Le quiero pedir perdón a Francisco, porque no supimos construir el puente que lo traiga de vuelta a su tierra. Hoy celebramos que estamos todos acá. Pero llegamos tarde”, se lamentó Cafiero.

El mismo reproche se hizo Cristian Ritondo, del PRO, quien inició su vínculo con Bergoglio cuando era legislador y siguió por correspondencia y por teléfono cuando el entonces arzobispo se convirtió en papa Francisco. "Él no vino a Argentina, para no ser parte de ningún bando", lo justificó el diputado, que preside el grupo parlamentario con el Vaticano de la cámara baja.

Pocos cruces

La sesión comenzó a las 15, con ausencias significativas en todos los bloques: UP, LLA, los radicalismos y el PRO dejaron sus muchas sillas vacías. El Frente de Izquierda, revalidó su ateísmo y no asistió. Hubo un máximo de 157 presencias, justo cien menos que el total del hemiciclo.

La organización de la sesión no tuvo tensiones, con discursos de cinco minutos, un tiempo que algunos no respetaron como Valdés. Menem nunca debió intervenir para poner orden. Algunos detractores de Bergoglio, como Miguel Pichetto, prefirieron no abrir la boca.

Las ausencias llamaron la atención, teniendo en cuenta que para este martes estaba prevista una interpelación por el caso $LIBRA, a la que iban a asistir el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Al parecer, hubo miembros de todas las fuerzas que devolvieron pasajes para no estar en la sesión, tal vez por desinterés.

El oficialista Santiago Santurio, con origen en juventudes católicas, intentó sumar al debate su disputa contra las corrientes feministas. “Aun considerando su estilo tan personal y su apertura a todos, (el papa) defendió a ultranza la igual dignidad complementaria entre el varón y la mujer; y la dignidad de la familia. Tenemos que estar orgullosos, como argentinos, del más importante de la historia y de lo que le dio al mundo desde nuestras raíces. Si no vino a Argentina es porque su misión era llevar a la Argentina al mundo”, señaló el diputado.

Desde el radicalismo hubo un reconocimiento a Bergoglio de Julio Cobos, quien recordó cuando el entonces arzobispo porteño intentó frenar los enfrentamientos entre el gobierno de entonces y el campo. “Era un hombre de mucha sensibilidad social y que luchaba por la paz”, lo recordó el mendocino.

Sin perder el tono cordial de la sesión, DPS, el bloque de la UCR crítica envió varios tiros por elevación al Gobierno. Fernando Carbajal leyó los fragmentos de la encíclica “Todos Hermanos”, en los que aludía al riesgo de hacer política a través de las redes sociales. Su compañera Tavela fue más dura: sin nombrar a Milei, pidió ser “menos hipócritas” y pensar en “nuestros ancianos y nuestros jóvenes”.

Paula Olivetto, de la Coalición Cívica, dejó otro mensaje a Milei: “El mejor homenaje que como dirigentes políticos le podemos hacer a Francisco es trabajar para que los pobres sean de clase media, para que los jubilados puedan tener una vida mejor, para que los chicos puedan estudiar, para que los obreros puedan trabajar por la verdad”.